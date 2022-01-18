Dünya Alman medyasından Türk SİHAları yasaklansın çağrısı Erdoğan istediğini yapıyor
AVRUPA

Alman medyasından Türk SİHA'ları yasaklansın çağrısı: Erdoğan istediğini yapıyor

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türk SİHA'ları ile istediğini yapabildiğini dile getiren Alman basını, bu teknolojinin bir an önce durdurulması gerektiğini yazdı.

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Alman medyasından Türk SİHAları yasaklansın çağrısı: Erdoğan istediğini yapıyor
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Türk savunma sanayiinin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

ALMANYA'NIN YASAKLANSIN ÇAĞRISI

Ancak Türkiye'nin bu başarısı Almanya'da rahatsızlığa neden oldu. Ülkenin ileri gelen gazetelerinden Handelsblatt de, bu konuyu manşetine taşıdı.

Handelsblatt, haberindeki manşet kapağında Türk SİHA'larıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kullanarak, "Katil robotlar gerçek oluyor" başlığını attı.

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"DURDURMALIYIZ"

Haberin içeriğinde Türk SİHA'larında kullanılan yapay zeka teknolojisinin yasaklanması gerektiği vurgusu yapılırken Türkiye'nin uzun süredir bu teknolojiyi kullandığına yer verildi.

Türkiye'nin SİHA'larla özellikle Libya'daki başarısı üzerinde duran Handelsblatt, bir an önce Türkleri durdurmalıyız çağrısı yaptı.

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Teröristlerin İHA ve SİHA korkusu: Saklanmak için özel başlık kullandıkları ortaya çıktı
FOTOĞRAF 4
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Muş Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucunda, Muş merkez Kayalısu köyü Koopezer tepe ve Erencuk sırtları bölgesinde 23 Mart 2021 tarihinde Eren- 4 Operasyonu icra edildiği bildirildi.
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Operasyonda, 1 sığınak ve 1 depo içerisinde; 27 fişek, 1 mayın, 1 6 voltluk akü, 1 İHA ve SİHA’dan korunma amaçlı metal kamuflaj başlık ile muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.
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Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.
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Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştıkları metal başlık ele geçirildi
Teröristlerin İHA ve SİHA korkusu: Saklanmak için özel başlık kullandıkları ortaya çıktı
Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 'Eren- 4' Operasyonu kapsamında ele geçirilen malzemeler içerisinde PKK'lı teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmak amacıyla metal başlık kullandıkları da ortaya çıktı.


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