Alman uzman Günter Seufert: Güç dengesi tersine döndü AB Türkiye'ye muhtaç

Almanya'nın önde gelen Türkiye uzmanlarından Günter Seufert Avrupa Birliği'nde güç dengesinin değiştiğini söyledi.

GÜÇ DENGESİ TERSİNE DÖNDÜ

Eski güç dengesinin tersine döndüğünü söyleyen Seufert "AB bir çok konuda Türkiye’ye mecbur olduğunu düşünüyor. Erdoğan siyasetini yumuşatmadığı halde AB peş peşe tavizler veriyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE FIRSATLARINI İYİ DEĞERLENDİRİYOR

Seufert ayrıca yeni kurulan dünya düzeninde Türkiye'nin fırsatlarını çok iyi değerlendirdiğini ifade ediyor. Seufert " Türkiye, bunu daha iyi bir konuma gelme şansı olarak değerlendiriyor. Bu nedenle kendine çok güveniyor, ordusunu daha fazla silahlandırıyor" şeklinde konuştu.

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