Dünya Alman uzman Günter Seufert Yunanistan küçük devlet Türkiye bölgesel güç
AVRUPA

Alman uzman Günter Seufert: Yunanistan küçük devlet Türkiye bölgesel güç

Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'ne (SWP) bağlı Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin (CATS) başkanlığını yapan Günter Seufert'in yorumları Yunanistan basınında olay odu. Günter Seufert "Yunanistan küçük devlet, Türkiye bölgesel güç" yorumunu yaptı. Yunan Kathimerini gazetesine verdiği röportajda "Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki savaşta nasıl davrandığına da bakın. Dolayısıyla Rusya da Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak kabul ediyor. Ve Türkiye’nin komşularına baktığınızda, Batı’da Yunanistan ve Bulgaristan gibi küçük devletler, güneyde ise Suriye ve Irak’ta başarısız devletler görüyorsunuz...Dolayısıyla Türkiye bölgesel bir güçtür. Kendi bölgesinde bir güç ve bugün Afrika'daki etkisini genişletiyor. Bunu bir gerçek olarak görebilmeliyiz" ifadelerini kulandı.

Haber Merkezi Diğer
Günter Seufert.
Günter Seufert.

Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'ne (SWP) bağlı Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin (CATS) başkanlığını yapan Günter Seufert "Yunanistan küçük devlet, Türkiye bölgesel güç" yorumunu yaptı. Seufert'in bu sözleri Yunanistan'da olay oldu.

Atina'da yayımlanan Yunan Kathimerini gazetesi Seufert'in röportajına yer verdi.

KÜÇÜK VE BAŞARISIZ DEVLETLERLE ÇEVRİLİ BÖLGESEL BİR GÜÇ

Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu söyleyen Seufert "Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki savaşta nasıl davrandığına da bakın. Dolayısıyla Rusya da Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak kabul ediyor. Ve Türkiye’nin komşularına baktığınızda, Batı’da Yunanistan ve Bulgaristan gibi küçük devletler, güneyde ise Suriye ve Irak’ta başarısız devletler görüyorsunuz.

AFRİKA'DA DA ETKİSİNİ GENİŞLETİYOR

Ayrıca, on yıllardır büyük uluslararası baskı altında olan bir devlet olan İran'ı da görüyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye bölgesel bir güçtür. Kendi bölgesinde bir güç ve bugün Afrika'daki etkisini genişletiyor. Bunu bir gerçek olarak görebilmeliyiz" ifadelerini kulandı.

BATI TÜRKİYE'Yİ KAYBEDEMEZ

Washington'un Rusya karşısında Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamayacağını ifade eden Seufert, "Batı, Rusya'ya karşı stratejik manevra alanına sahip Türkiye'yi kaybedemez" dedi.

BİZİM İÇİN ÇOK KÖTÜ

Yunan basınında Suefert'in sözleri "Alman uzman, Türkiye'nin ABD ve Rusya, ne de Almanya tarafından göz ardı edilemeyecek bölgesel bir güç olduğu konusunda bizi uyarıyor" sözleriyle yorumlandı.

Yunan basınında Suefert'in sözlerini yorumlayan Yunan eski Dışişleri Bakanı Panagiotis Loakeimidis "Tüm senaryo kesinlikle bizim için çok kötü. Bazılarının kasıtlı olarak Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki genişleme planlarını desteklediği tahmin ediliyor." dedi.

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