Almanlar havai fişeklerin yasaklanmasını istiyor: Can ve mal güvenliğini tehdit ediyor Almanlar havai fişeklerin yasaklanmasını istiyor: Can ve mal güvenliğini tehdit ediyor Almanya’da bulunan Piyasa Araştırma Kuruluşu Yougov tarafından yapılan araştırmaya göre Alman halkının yüzde 57’sinin havai fişeklerin yasaklanmasını istiyor. Alman halkı ayrıca havai fişeklerin çevre ve ses kirliliği kadar can ve mal güvenliğini de tehdit ettiğini de savundu.

Haber Merkezi 27 Aralık 2019, 15:26 Son Güncelleme: 27 Aralık 2019, 16:54 İHA