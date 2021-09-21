Almanya bunu konuşuyor: ​Başbakanlığın en güçlü adayı sanık kürsüsünde

MUHAMMED VEFA YÜREKLİ
Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 4’üncü büyük ekonomisi Almanya’nın Maliye Bakanı ve 6 gün sonra yapılacak başbakanlık seçimlerinin favori adayı Olaf Scholz, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, FPMK’de kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Scholz’un bir numaralı rakibi Armin Laschet, rakibinin yanıtlarının yetersiz olduğunu belirtti. Öte yandan Scholz’un daha önce de birden fazla yolsuzluk soruşturmasında ifade verdiği biliniyor.
TERÖR FİNANSMANINI PERDELEMEKLE SUÇLANDI
- Almanya Maliye Bakanlığı bünyesinde, kara para aklama suçları ile mücadele amacıyla özel bir birim olarak kurulan FIU’nun (Mali İstihbarat Birimi) bazı çalışanları, terörün finanse edilmesine dair bulguları zamanında yargıya ve emniyete bildirmemekle itham ediliyor. Savcılık da bu bağlamda yaklaşık 10 gün önce Adalet ve Maliye Bakanlıklarındaki ilgili belgeleri inceledi ve FIU ile Maiye Bakanlığı arasındaki görüşmeleri mercek altına aldı. Muhalefetin talebi üzerine açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında suçlanan Scholz, FPMK’de yapılacak özel oturuma video konferas yöntemi ile bağlanacağını açıklamıştı. Tepkiler üzerine Alman Bakan oturuma fiziksel olarak katıldı ve yöneltillen sorulara cevap verdi.
MALİ SIKINTILARIN MALİYE BAKANI
Basına kapalı gerçekleştirilen oturumla ilgili ülke ajanslarına demeç veren siyasilerin büyük çoğunluğu, Scholz’un yanıtlarını yeterli bulmadığını belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in desteklediği Türklerin Armin’i lakaplı Armin Laschet, “Bakanlar kendi iş alanlarında meydana gelen olaylardan her zaman sorumludur. Oturuma katılmasını memnuyetle karşılasam da şu ana kadar hakkındaki açıklığa kavuşturulması gereken suçlamalarla ilgili sorulan sorulara verdiği cevaplar hiçbir şeyi netleştirmedi” dedi. Milletvekili Florian Toncar, Scholz için, “Mali skandalların Maliye Bakanı” yakıştırmasını yaptı. Koalisyondaki muhafazakar parti üyesi Hans Michelbach ise “Maliye Bakanı, başarısızlıklarını açıklaması gerek” değerlendirmesinde bulundu
VUKUATI ÇOK
- Scholz’un oturumda, kara para aklama ve kurumsal dolandırıcılıkla mücadele için bir dizi reform başlattığını ifade ettiği ve hakkındaki suçlamayı sert bir şekilde reddettiği belirtildi. Scholz’un adı daha önce de buna benzer yolsuzluk soruşturmalarına karışmıştı. Birkaç yıl öncesine kadar Alman finansal teknolojisinin geleceği olarak görülen ve ülke tarihinin en büyük finansal skandallarından Wildecard’ın bilançosundaki 1,9 milyar euroyu aşkın paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından, Alman Bakan ifade vermişti. Wildecard’ı denetleyen firma BaFin, Maliye Bakanlığına bağlı olduğu için oklar Scholz’u göstermişti. Scholz aynı zamanda Hamburg Belediye Başkanlığı zamanında ülkeye 5,5 milyar dolara mal olan “cum-ex” vergi dolandırıcılığı davasında da ifade vermişti.