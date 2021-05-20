Almanya Dışişleri Bakanı Maas’tan skandal İsrail açıklaması: İsrail’in meşru müdafaa hakkı varmış!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 1 günlük çalışma ziyareti kapsamında geldiği İsrail’de temaslarına başladı. Başkent Tel Aviv’de İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşme gerçekleştiren Bakan Maas, düzenlenen ortak basın top lantısında skandal açıklamalarda bulundu.

BAKANDAN SKANDAL AÇIKLAMA

Almanya’nın İsrail ile dayanışmasını ifade etmek için İsrail’e geldiğini ifade eden Maas, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları "İsrail’in meşru müdafaa hakkı var" diyerek skandal bir açıklama yaptı.

Maas, "İsrail, Gazze Şeridi’nden gelecek kabul edilemez saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahiptir. Bizim için İsrail’in güvenliği ve Almanya’daki tüm Yahudilerin güvenliği tartışılamaz bir konudur. Bu konuda İsrail buna her zaman güvenebilir" diye konuştu. "Bölgede İsrail’i imha etmekle tehdit eden devletler ve gruplar olduğu sürece İsrail hükümeti ülkeyi ve halkını koruyabilmelidir" diyen Maas, "Almanya gelecekte de buna katkıda bulunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 62 Filistinliler, Batı Şeria’nın Ramallah, Cenin, El Halil ve Beytullahim kentlerinin çevresindeki İsrail kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi’ne destek gösterileri düzenledi. İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah’ın kuzeyinde yaşanan olaylarda 25 yaşındaki Muhammed İshak Hamid'in İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca İsrail güçlerinin müdahalesinde 5 Filistinlinin gerçek mermi, 5 Filistinlinin de plastik mermi ile vurularak, 3 Filistinlin de darp başta olmak üzere çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi. Böylece İsrail güçlerinin 7 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 25’e yükseldi. Filistin'in işgal altındaki kentlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere tüm Filistin topraklarında kanlı saldırılarını ve yoğun baskılarını protesto eden Filistinli gençler, İsrail güçlerine korkusuzca sadece taşlarla karşılık veriyor. Aralarında orantısız güç bulunan İsrail güvenlik güçleriyle Filistinli gençler, 14 Mayıs'taki Cuma namazı sonrası çıkan olaylarda Batı Şeria'nın farklı kentleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail kentlerindeki 250'den fazla noktada arbede yaşadı. İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde ise şimdiye kadar 20 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'da İsrail asker ve polisinin silahından çıkan kurşunlara karşı taşlarla mücadele eden gençler yaşadıkları sıkıntıları, gördükleri baskıları ve mücadelelerini anlattı. İsrail'in Gazze'de Filistin'in farklı yerlerinde işlediği insanlık suçlarına büyük kızgınlık duyan yüzlerce Filistinli göstericiden biri olan 24 yaşındaki Muhammed, Bize işgalci İsrail'le çarpışmaktan başka çare kalmadı dedi. İsrail'in ailesine ve kendisine baskısından çekindiği için soyismini vermek istemeyen Muhammed, İsrail'in kadın ve çocukları evlerinde öldürdüğünü ve saldırılarında sivil veya asker ayırt etmediğini söyleyerek, taş atarak Batı Şeria'da İsrail güçlerine karşı koymaya çalıştıklarını belirtti. Attıkları taşların modern askeri donanıma sahip İsrail ordusu için en azından bir mesaj niteliğinde olabileceğini vurgulayan Muhammed, Biz Filistinliler olarak, Gazze'yle Kudüs'le, Batı Şeria'yla hatta İsrail topraklarındaki Filistinlilerle tek bir halkız diye konuştu. Birkaç gün önce ayağından yaralanan Muhammed, iyileşir iyileşmez meydanlara geri döneceğini söyleyerek, Gazze, Kudüs ve mukaddes değerler için ayaklandı. Biz de aynı şekilde mukaddesatımız için mücadeleye devam edecek ve Gazze'yi yalnız bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Yirmili yaşlardaki yüzlerce Filistinli geçlerden biri olan ve kendini Ebu Cami olarak tanıtan genç Filistinli, devam eden olayları Filistinlilerin, İsrail'in özellikle Kudüs'teki zulüm ve ihlallerine karşı bir direniş olarak tanımladı. Batı Şeria'nın Cenin kentindeki protestolara katılan Ebu Cami, Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çevirdiler. İsrail, Filistinli aileleri Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinden kovmaya çalışıyor. Diğer yandan da Gazze'de hayatın kendisini bombalıyorlar dedi. Batı Şeria, Kudüs, Gazze'nin yanı sıra hatta Ummu Fahm ve Lid gibi İsrail toprakları içinde bulunan tüm Arap beldelerinin Filistin halkının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Ebu Cami, Filistin halkı her yerde direniyor. Bu bir savaştır. İsrail'in kullandığı silahlardan korkmuyoruz değerlendirmesini yaptı. Cevad İncas da Ramallah kentinde Gazze'ye destek gösterilerine katıldığını belirterek, İsrail işgaline karşı koymak ve her gün işlediği ihlallerle mücadele etmek Filistinlilerin meşru hakkıdır dedi. İsrail'in Müslümanlar ve Hristiyanların manevi değerini hiçe saydığını belirten İncas, İsrail çocukları ve kadınları öldürüyor. Bizim ise kendimizi savunmak için taştan başka bir şeyimiz yok diye konuştu. Filistin uzmanı Hani el-Mısri de Filistin'de yaşananların, İsrail'e karşı intifadaya dönüşmesi için bir hediye olduğunu söyledi. Mısri, Protestolar daha etkili bir şekilde büyüyüp bir intifadaya dönüşebilir dedi. Yaşananların Filistin halkının tek bir vücut şeklinde hareket ettiğini gösterdiğini söyleyen Mısri, İsrail'in Filistin meselesindeki bilinci ortadan kaldırmaya yönelik tüm girişimleri başarısız oldu ve işgal altındaki Kudüs dahil Batı Şeria'da ve Gazze'de tüm Filistinliler İsrail işgali karşısında bir olduklarını kanıtladı değerlendirmesinde bulundu. Mısri ayrıca, Filistinli gençlerin meydanlarda İsrail güçlerine karşı koymasının büyük bir meydan okuma olduğuna işaret etti. Filistinli siyasi gruplar ve sendikaların çağrısıyla işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail'de yaşayan Filistinliler greve gitti. Batı Şeria'da ve İsrail'deki Arap beldelerinde sabah saatlerinden itibaren esnaf kepenk kapattı. Özel kurumlar, üniversiteler ve bankaların da greve katıldığı Batı Şeria'da genel olarak trafik yoğunluğunun azaldığı görüldü. Öte yandan İsrail güçlerinin ramazan ayı başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 850 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Batı Şeria'da Gazze'ye destek yürüyüşü: İşgalci İsrail güçleri göstericilere mermi yağdırdı İsrail güçlerinin işgali altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla gösteriler düzenlendi. İsrail güçleri, protestoculara gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, 13 Filistinli yaralandı. Katliamları protesto eden Filistinli gençler de İsrail güçlerine korkusuzca sadece taşlarla karşılık vermeye devam ediyor. Öte yandan Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail'deki Arap nüfuslu beldelerde de genel grev ilan edildi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü. Saldırıda şehit düşen 8 kişinin isimleri Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şeklinde sıralandı. Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi. Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı katliam olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu. İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu. Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı. İşgalci İsrail ordusu katliama doymuyor: Gazze'de 8'i çocuk 10 kişi daha şehit oldu İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha şehit oldu. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.



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SALDIRILAR ORANTILI DEDİ

Maas ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Hamas’a yönelik saldırılarının "orantılı" olduğunu belirtti. İsrail’in meşru müdafaa hakkının bir kısmının "İsrail hedeflerine yönelik saldırıların kaynaklandığı tesislerin faaliyete devam etmesine izin vermemek" olduğunu söyleyen Maas, "Bu açıdan İsrail’in yaptıklarını meşru müdafaa hakkı kapsamında görüyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Maas, şiddetin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini, İsrail ve Batı Şeria ziyareti sırasında bunun tesis etmek istediklerini belirterek, "Umarım ateşkes çabaları da başarılı olur. Almanya olarak bu konuda yapabileceğimiz katkıyı yapmak istiyoruz" dedi.

OYNAT 00:54 Kızlarını İsrail'in hava saldırılarından korkmamaları için teskin eden baba bombardımanda hayatını kaybetti​ Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının bombardımanı sırasında kızlarının yaşadığı korkuyu, dikkatlerini dağıtarak yenmeye çalıştığı anları sosyal medyada paylaşan Filistinli Ahmed Mansi'nin, hava saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.



Görüntünün sonunda İsrail savaş uçağının çıkardığı ses nedeniyle Sara ve Hala'nın yüzündeki korku, baba Mansi'nin onları sakinleştirmek için gösterdiği çaba kameraya yansıyor.



Filistin basınında yer alan haberde Mansi'nin söz konusu videoyu kaydettikten 3 gün sonra 15 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.



İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. BiP'te paylaş

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