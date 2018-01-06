Almanya ile görüş birliği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz anlaşamadığımız unsurları parantez içine alıp yolumuza devam etmeliyiz.

Özellikle bizim bölgemizdeki konularda tamamen görüş birliği içindeyiz. Türkiye ve Almanya'nın görüşleri örtüşüyor. Bu sorunların yarattığı göç gibi insani sorunlar var bu konularda Almanya ile yakın ilişki için olduğumuzu vurgulamak isterim.