Dünya Almanyada enflasyon en çok orta gelirli çiftleri vuruyor
AVRUPA

Almanya'da enflasyon en çok orta gelirli çiftleri vuruyor

Almanya'da enflasyonun etkisine ilişkin yapılan bir araştırmaya göre, ülkede en fazla enflasyon yükünü çocuksuz orta gelirli çiftler taşıyor. Hans Böckler Vakfı'na bağlı Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü, enflasyonun etkisine ilişkin bir araştırma yaptı.

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Haber Merkezi AA
Almanyada enflasyon en çok orta gelirli çiftleri vuruyor
Almanya'da enflasyon orta gelirli çiftçileri etkiliyor.

Araştırmaya göre, Almanya'da yüksek enflasyon en çok orta gelirli çiftleri vuruyor. Ocakta çocuksuz orta gelirli çiftlerin alışveriş sepetlerinde enflasyon oranı yüzde 5 oldu.

Enflasyon en az yüksek gelirli bekarları etkilerken, bu grup için fiyatlar ocakta yüzde 4,2 arttı.

Almanya'da başta doğal gaz olmak üzere enerji fiyatları son zamanlarda artış kaydediyor. Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin geçen ay Aralık 2021'e göre belirgin şekilde arttığı belirtildi.

Araştırmada, düşük gelirli hanelerin yüksek enflasyonla ilgili özel bir sorunu olduğu aktarılarak, "Çünkü düşük gelirli hanehalkı, temel olarak vazgeçilmez günlük malları satın alıyor ve tüketim seviyesini korumak için tasarruflarına başvurmada çok az alana sahip." denildi.

Doğal gaz fiyatlarındaki artışa ilişkin riskler

IMK, Rusya-Ukrayna ihtilafı nedeniyle özellikle gelecek aylarda doğal gaz fiyatı için büyük riskler öngörüyor.

IMK uzmanlarından Silke Tober, konuya ilişkin değerlendirmesinde, gaz piyasasında oluşan fiyatların gelecekte hanehalkına tam olarak yansıtılması halinde bunun gaz fiyatlarının iki katına çıkması ve enflasyon oranında yaklaşık 2,5 puanlık bir artış anlamına geleceğini belirtti.

Ekonomik politikalarla hızlı bir şekilde buna karşı önlemler alınması gerektiğine işaret edilen araştırmada, enerjide KDV'de geçici bir indirim, aynı zamanda gazla ısınan veya gazla yemek pişiren haneler için geçici olarak üst sınır getirilmesi önerisinde bulunuldu.

Almanya'da Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 4,9 olmuştu.

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