Almanya’da maske zorunluluğu kaldırılabilir

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının azalmasının ardından maske takma zorunluluğunun kaldırılması tartışılıyor.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, ülkede vaka sayılarının düşmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek geçmişte alınan Kovid-19 tedbirlerinin yavaş yavaş kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Fietz, ancak tedbirlerin hızlı kaldırılması konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak bunun maske takma zorunluluğu için de geçerli olduğunu kaydetti.

Toplantıya katılan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hanno Kautz, Sağlık Bakanı Spahn'ın maske takma zorunluluğunun kademeli olarak kaldırılabileceğini ifade ettiğini aktararak buna öncelikle açık havada başlanması gerektiğini belirtti.

Kautz, bu konudaki kararı bölgelerdeki mevcut vaka sayısının durumuna göre eyaletlerin almasını istedi.

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MASKE ZORUNLULUĞU GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Adalet Bakanı Christine Lambrecht de eyaletlerin maske takma zorunluluğunu gözden geçirmelerini talep etti.

Alman Öğretmeler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger ise ülke basınına yaptığı açıklamada, okullarda maske zorunluluğunun hızlı bir şekilde kaldırılmasına karşı uyarıda bulunarak virüsün henüz kaybolmadığını vurguladı.

Meidinger, bundan dolayı özellikle ders sırasında çok dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek maske zorunluluğunu ve düzenli bir şekilde testlerin uygulanmasına bu eğitim yılında devam edilmesini talep etti.