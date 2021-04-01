Almanya'da Merkel hükümeti döneminde 18 vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

Almanya'da halen iktidarda olan dördüncü Merkel hükümeti döneminde, Federal Meclis’te 22 kez dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alındığı ortaya çıktı.
Bir önceki dönemlere göre artışta
Deutsche Welle’nin Alman gazetelerine dayandırdığı haberine göre, bir önceki koalisyon hükümeti döneminde bu rakam dört, ikinci Merkel hükümeti döneminde ise dokuzdu.
Soruşturmaların akıbeti bilinmiyor
Federal Meclis yönetimi, dokunulmazlığın kaldırıldığı 22 kararın ardından soruşturmaların akıbetinin bilinmediğini, bu konuda kendilerine bildirim zorunluluğu bulunmadığını açıkladı.
9 milletvekili hakkında soruşturma yürütülüyor
Almanya'da milletvekillerinin faaliyetlerini izleyen şeffaflık örgütü Abgeordnetenwatch'a göre, an itibarıyla hakkında dokunulmazlığı kaldırılarak soruşturma başlatılan dokuz milletvekili bulunuyor.