Dünya Almanyada Merkel hükümeti döneminde 18 vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı
AVRUPA

Almanya'da Merkel hükümeti döneminde 18 vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

Almanya'da iktidarda olan Başbakan Angela Merkel hükümeti döneminde, 18 Federal Meclis milletvekili hakkında 22 kez dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alındı. Almanya'da milletvekillerinin faaliyetlerini izleyen şeffaflık örgütü Abgeordnetenwatch, şu an hakkında dokunulmazlığı kaldırılarak soruşturma başlatılan dokuz milletvekili bulunduğunu rapor etti.

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Almanyada Merkel hükümeti döneminde 18 vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı
Almanya Federal Meclisi

Almanya'da halen iktidarda olan dördüncü Merkel hükümeti döneminde, Federal Meclis’te 22 kez dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alındığı ortaya çıktı.

Bir önceki dönemlere göre artışta

Deutsche Welle’nin Alman gazetelerine dayandırdığı haberine göre, bir önceki koalisyon hükümeti döneminde bu rakam dört, ikinci Merkel hükümeti döneminde ise dokuzdu.

Soruşturmaların akıbeti bilinmiyor

Federal Meclis yönetimi, dokunulmazlığın kaldırıldığı 22 kararın ardından soruşturmaların akıbetinin bilinmediğini, bu konuda kendilerine bildirim zorunluluğu bulunmadığını açıkladı.

9 milletvekili hakkında soruşturma yürütülüyor

Almanya'da milletvekillerinin faaliyetlerini izleyen şeffaflık örgütü Abgeordnetenwatch'a göre, an itibarıyla hakkında dokunulmazlığı kaldırılarak soruşturma başlatılan dokuz milletvekili bulunuyor.

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Alman polisi protesto gösterilerine katılan milletvekiline ters kelepçe taktı
Almanya'nın başkenti Berlin'de, federal hükümetin koronavirüs önlemleri protesto edildi. Alman polisi, protesto gösterisine katılan AfD milletvekili Karsten Hilse'yi yere yatırıp ters kelepçe taktı. Hilse, gözaltına alınırken 'Ben milletvekiliyim bana dokunamazsınız' diyerek bağırdı. O anlara ilişkin görüntüler ise diğer protestocuların kameralarına yansıdı. Hilse ve partisi, görüntüleri Twitter'dan paylaşarak tepki gösterdi.


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