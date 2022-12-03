Almanya’daki Türklerin 40 yıllık rüyası: Çifte vatandaşlık artık çok yakın

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPP) koalisyon hükümetinin çifte vatandaşlığa yeşil ışık yakmasından sonra Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) şimdiden karşı kampanya başlattı. Vatandaşlık yasa tasarısında en çok çifte vatandaşlığa karşı olan Birlik Partileri’nin, Federal Meclis’te onaylanmasından sonra, yasayı eyalet temsilcilerinden oluşan Eyaletler Meclisi’nde (Bundesrat) bloke edip etmeyeceği merak ediliyor. Ancak Vatandaşlık Yasası’nın Eyaletler Meclisi’nden geçme ihtimali bu sefer oldukça yüksek.

“Türk toplumunun yaklaşık 40 yıldır beklediği çifte vatandaşlık artık çok yakın” diyen Federal Meclis SPD Milletvekili Hakan Demir, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, çifte vatandaşlık bekleyenlere umut verdi. Hakan Demir, Yeşiller milletvekili Filiz Polat ve FDP milletvekili Stephan Thoame ile yasanın hazırlayıcıları arasında yer alıyor. Demir’e göre Birlik Partileri’nin Eyaletler Meclisi’nde yasayı bloke etmesi oldukça zor. Hatta imkânsız.

Çünkü bu tür yasalar Eyalet Meclisi’nde oylanırken onay alınması gerekmiyor. Bunun yerine, yasayı istemeyen tarafın ret oylarının çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Yani, yasayı istemeyen parti veya partilerin Eyaletler Meclisi’ndeki toplam 69 oydan en az 35 oy çıkartması gerekiyor. Ancak Birlik Partileri’nin Eyaletler Meclisi’ndeki oy dağılımında yasayı reddedecek 35 oyu bulması imkânsız görünüyor. Vatandaşlık Yasası’na Eyaletler Meclisi’nde ret oyu verebilecek tek eyalet Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) yer aldığı Bavyera eyaleti. Bavyera eyaletinin ise toplam 6 oyu bulunuyor.

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Birlik Partileri’ne de çağrı yaparak, toplumu bölecek polemiklerden kaçınmalarını isteyen Demir, CDU’nun 1990’lı yıllarda çifte vatandaşlığa karşı yürüttüğü kampanyayı hatırlattı. Bunun toplumda yabancı karşıtlığını bir anlamda körüklediğini belirten Demir, “Yine benzer bir kampanya yürütülmesi hem kendilerine hem de topluma büyük zarar verir. Bundan Almanya zarar görür” dedi.

Türkiye ve Arap kökenli göçmenlerin yoğun olarak ikamet ettiği Berlin’in Neukölln ilçesinden milletvekili seçilerek parlamentoya giren Hakan Demir, vatandaşlık yasa tasarısının üzerinde çalışıldığını ve bu yıl için kabineye gelebileceğini söyledi. Demir, “Bu yıl yetişmezse bile en geç gelecek yılın ilk aylarında kabinede görüşülüp karara bağlanacak ve öncelikle Federal Meclis’e sonra da Eyaletler Meclisi’ne gönderilecek. Yasanın yaz tatili başlamadan yürürlüğe gireceğine inanıyorum” dedi.

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Planlanan vatandaşlık yasası 5 yıl Almanya’da meşru ikamet statüsüyle yaşamış ve geçimini sağlayan yabancıların Alman vatandaşlığına geçmesine olanak sağlıyor. Bu süre şu anda 8 yıl olarak uygulanıyor. Hatta yeni yasada çok iyi uyum sağlamış ve bunu ispat edebilenlerin 3 yıl gibi kısa bir sürede Alman vatandaşlığına geçebilmesi de öngörülüyor. Öte yandan daha çok birinci nesli ilgilendiren bir düzenlemeyle 67 yaş üstündekilerden dil seviye sınavı istenemeyecek.

BİLGİ NOTU: Almanya’da yaklaşık 3.5 milyon Türkiye kökenli yaşıyor. 2000-2020 yılları arasında yaklaşık 700 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Alman vatandaşlığına geçti. Son yıllarda ortalama 13 bin Türkiye vatandaşının Alman vatandaşlığına geçtiği tahmin ediliyor. Çifte Vatandaşlık uygulaması olmadığından Alman vatandaşlığına geçenlerin Türkiye vatandaşlığından çıkması gerekiyor. Yeni yasa yürürlüğe girerse kişiler Türkiye vatandaşlığından vazgeçmek zorunda kalmayacak, çifte pasaport taşıyabilecek.