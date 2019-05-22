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Dünya Almanyaya birinci kuşak giden Türk öldü
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AVRUPA

Almanya’ya birinci kuşak giden Türk öldü

Almanya’ya birinci kuşak giden Türk öldü

İlk kuşak olarak Almanya’ya gelen ve 1962’de Nürnberg’de çıkan yangında 6 kişiyi kurtardığı için ‘kahraman’ ilan edilen Cahit Turan hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Turan, 6 kişiyi yangından kurtardı.
Turan, 6 kişiyi yangından kurtardı.

1960 yılında, 25 yaşındayken geldiği Almanya’da, 17 Ocak 1962’de Nürnberg’de bir alışveriş merkezinde çıkan ve 22 kişinin öldüğü yangında 6 kişinin hayatını kurtaran Cahit Turan, o dönem ‘kahraman’ ilan edilmişti.

Cahit Turan.


Cahit Turan, Almanya’nın, ülkeye gelen Türklere danışmanlık yapılması için açtığı merkezde görevlendirilen ilk Türk Danışmandı (Türk Danış).
Turan, eski Nürnberg Yabancılar Meclisi Üyesi, Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg Türk-Alman İş Adamları derneği (TİAD) kurucu üyesiydi.
Hürriyet gazetesinin Göçün 50.Yılında Nürnberg’de düzenlediği etkinlikte hayatını anlatan ve göç öykülerini içeren bir kitap hediye edilen Cahit Turan, 3 yıl önce de Cumhuriyet Bayramı kutlamasında Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül tarafından da onurlandırılmıştı.
Turan uzun zamandır yaşlılar yurdunda kalıyordu ve rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Cahit Turan, Nürnberg Batı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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