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Dünya Ameliyatta akılalmaz hata Karın ağrısı geçmeyince çekilen röntgende fark edildi
AVRUPA

Ameliyatta akılalmaz hata: Karın ağrısı geçmeyince çekilen röntgende fark edildi

59 yaşındaki Ivan Chavez'in Venezuela'nın ikinci büyük şehrinde bulunan Maracaibo Üniversite Hastanesinde yaptırdığı mide ameliyatı sırasında karnında unutulan makas, karın ağrısı şikayeti üzerine çektirdiği röntgende fark edildi. Karnındaki makasla ameliyatla alınan Chavez, hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ameliyatta akılalmaz hata: Karın ağrısı geçmeyince çekilen röntgende fark edildi
Hastanın röntgen filmi

59 yaşındaki Ivan Chavez, mide ameliyatı için Venezuela'nın ikinci büyük şehrinde bulunan Maracaibo Üniversite Hastanesine gitmişti. Ameliyat başarılı oldu.

Ancak kendine geldikten kısa bir süre sonra hasta karın ağrısı, yemek yeme ve tuvaleti kullanmada zorluk çekmeye başladı. Doktorlar ona farklı tedaviler önerdi. Ancak rahatsızlık geçmedi ve sağlık personeli ameliyattan dört gün sonra röntgen çekmeye karar verdi. Bu, cerrahların midesinde bir makas bıraktığını keşfettikleri zamandı.

Hasta, makası çıkarmak için acil ameliyata alındı. Ancak beş gün sonra, ailesinin ihmalkar cerrahları suçladığı bildirildi.

Karnında makasla yaşadı!
HAYAT
Karnında makasla yaşadı!

Mirror'un bildirdiğine göre hastanede sağlık görevlisi olan Dr Freddy Pachano Arenas, geçtiğimiz hafta Twitter'da meslektaşları Gerardo Núñez ve Luis Gómez'in adamın ölümüyle ilgisi olduktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

Dr Pachano, "Bir insanın hayatını kurtarmayı amaçlayan bir eylemde kasıtlı cinayet için birini suçlamanın imkansız olduğunu" iddia etti.

Rapor sırasında, hastane personelinin bir üyesi gözaltındaydı. Doktor, Bay Chavez'in ölümünün geride bırakılan aletten kaynaklanmadığını iddia ederek devam etti.

Karnında makasla 6 ay yaşadı
HAYAT
Karnında makasla 6 ay yaşadı

Ancak ailesi, sağlık görevlilerinin gerçek durumunu onlardan gizlediğini ve her şey yolunda gitmiş gibi davranmaya çalıştıklarını iddia ediyor. Ayrıca hastane personelinin, akrabalarının ölümünü ancak o öldükten iki saat sonra bildirdiğini söylüyorlar.

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