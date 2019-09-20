American Airlines Müslüman yolcularının uçuşunu iptal etti

American Airlines havayolu şirketi kabin memurlarının kendilerini güvende hissetmediğini savunarak iki Müslüman yolcunun uçuşunu iptal etti. Havayolu şirketi İngiltere'nin Birmingham kentinden ABD'nin Texas eyaletine gidecek olan uçağın kalkışını durdurdu.

Dallas Mroning News haber sitesinin haberine göre uçuşun iptal edilmesinin sebebi uçakta karşılaşan iki Mülüman yolcu; Abderraoof Alkhawaldeh ve Issam Abdallah'ın birbirleriyle selamlaşmasıydı. Uçağın dışında kendilerini polisin beklediğini söyleyen Alkhawaldeh, sorgu odasına alındıklarını ve çantalarının arandığını söyledi. Yolculara polis tarafından, uçaktaki kabin memurlarının kendilerinden rahatsız olduğu ve güvenlik nedeniyle uçaktan indirildikleri söylendi.

Abderraoof Alkhawaldeh

Alkhawaldeh, Ulaştırma Bakanlığı'na şikayette bulunduklarını ve ırksal ve etnik ayrımcılık konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

İlk vukuat değil

2016 yılında da 4 Müslüman, uçaktan indirilmeleri gerekçesiyle American Airlines aleyhine 9 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

ABD'li bir başka havayolu şirketi United Airlines havayollarının da ismi 2015'te de benzer bir ayrımcılık olayıyla gündeme gelmişti. ABD’de yaşayan Tahire Ahmed isimli başörtülü Müslüman kadın, United Airlines'a ait bir uçakta hostesin ayrımcı tavrına maruz kalmıştı. Ahmed’e kapalı kutuda içecek vermeyi reddeden kabin görevlisi, Müslüman kadının 'içeceği silah olarak kullanma ihtimalini' gerekçe göstermişti.