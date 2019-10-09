Amerika terör örgütü PYD’ye destek veren paylaşımını sildi

ABD ordusu öncülüğünde terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR), resmi Twitter hesabından terör örgütü PYD’nin diğer adı olan "SDG" etiketi açtı.
SOJTFOIR, resmi Twitter hesabından "SDG" etiketi açarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına karşı, YPG/PKK'ya destek mesajı verdi.
Çok sayıda kullanıcı da koalisyonun paylaşımına yaptığı yorumlara, "TSK" etiketi koyarak tepki gösterdi.
Hesaptan yapılan paylaşım, birkaç saat sonra silindi.