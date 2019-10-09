Amerika terör örgütü PYD’ye destek veren paylaşımını sildi ABD ordusu öncülüğündeki koalisyon, resmi Twitter hesabından terör örgütü PYD’nin diğer adı olan "SDG" etiketi açarak, YPG/PKK'ya desteğini ilan etti. Skandal tweet, birkaç saat sonra silinerek yayından kaldırıldı.

Haber Merkezi 09 Ekim 2019, 12:26 Son Güncelleme: 09 Ekim 2019, 12:30 Yeni Şafak