Dünya Amerikada ele geçirilen çalıntı koleksiyonTürkiyeye dönüyor
AMERİKA

Amerika'da ele geçirilen çalıntı koleksiyon Türkiye'ye dönüyor

Amerikalı koleksiyoncu Michael Steinhardt’ın evinde el konulan Anadolu kökenli kültür varlıkları, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’na teslim edilecek. Ele geçirilen koleksiyonda geyik tipi riton, altından elbise aparatları, ana tanrıça idolü, dağ keçisi figürini, kuş idolleri ve Kilia idolünün aralarında yer aldığı Anadolu kökenli 14 eser bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Amerikada ele geçirilen çalıntı koleksiyon Türkiyeye dönüyor
Arşiv

Amerikalı koleksiyoncu Michael Steinhardt’ın evinde el konulan Anadolu kökenli kültür varlıkları, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’na teslim edilecek.

Anadolu kökenli tarihi eserlerimiz Michael Steinhardt’ın evinde bulunmuştu.
Anadolu kökenli tarihi eserlerimiz Michael Steinhardt’ın evinde bulunmuştu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’nın, Manhattan Savcılığı’yla yürüttüğü çalışmayla aralık ayında Steinhardt’ın evine operasyon yapılmış ve 11 ülkeden çalınan 70 milyon dolar değerinde 180 kültür varlığına el konulmuştu.

YILDIZ AVCISI İÇİN TEMYİZE GİDİLDİ

Koleksiyonda geyik tipi riton, altından elbise aparatları, ana tanrıça idolü, dağ keçisi figürini, kuş idolleri ve Kilia idolünün aralarında yer aldığı Anadolu kökenli 14 eser de bulunuyordu.

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, “Bunlar başkonsolosluğumuza teslim edilecek. Oradan Türkiye’ye getirilecek. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek.” dedi. Boz, Steinhardt’ın, Manisa Kulaksızlar’dan çıkarılan Yıldız Avcısı adıyla bilinen Kilia idolünü, 2017’de açık artırmada satmak istemesi üzerine dava açıldığını, ancak mahkemenin koleksiyoner lehine karar verdiğini bunun üzerine temyize gidildiğini söyledi.

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