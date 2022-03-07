Amerikalı gazeteci tahliye için Türk elçiliğinin numarasını istedi: Benim büyükelçim burada değil

Amerikalı gazeteci tahliyesi için Türk elçiliğinin numarasını istedi: Benim büyükelçim burada değil



Rusya'nın bombaladığı Ukrayna kentlerinden tahliyeler sürüyor. Başkent Kiev'den ayrılmak isteyenlerden biri olan Amerikalı gazeteci Jorge Said, Türk Büyükelçiliğinden yardım talebinde bulundu. 'Bizim büyükelçi burada değil. Buradan ayrılmam gerekiyor' diyerek, kentte bulunan muhabirimizden Türk elçiliğinin telefon numaralarını istedi. ABD'li gazeteci, 'Türk Büyükelçiliği halen açık. Onlar çok iyi insanlar' dedi.



