Dünya Amerikalı gazeteci tahliye için Türk elçiliğinin numarasını istedi Benim büyükelçim burada değil
AVRUPA

Amerikalı gazeteci tahliye için Türk elçiliğinin numarasını istedi: Benim büyükelçim burada değil

Rusya’nın bombaladığı Ukrayna kentlerinden tahliyeler sürüyor. Başkent Kiev’den ayrılmak isteyenlerden biri olan Amerikalı gazeteci Jorge Said, Türk Büyükelçiliğinden yardım istedi. “Bizim büyükelçi burada değil. Buradan ayrılmam gerekiyor” diyerek, kentte bulunan muhabirimizden Türk elçiliğinin telefon numaralarını istedi. ABD’li gazeteci, “Türk Büyükelçiliği halen açık. Onlar çok iyi insanlar” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Amerikalı gazeteci tahliye için Türk elçiliğinin numarasını istedi: Benim büyükelçim burada değil
Amerikalı gazeteci Jorge Said.

Rusya’nın bombaladığı Ukrayna kentlerinden tahliyeler sürüyor. Başkent Kiev’den ayrılmak isteyenlerden biri olan Amerikalı gazeteci Jorge Said, Türk Büyükelçiliğinden yardım istedi.

BURADAN AYRILMAM GEREKİYOR DİYEREK BÜYÜKELÇİLİĞİN NUMARASINI İSTEDİ

“Bizim büyükelçi burada değil. Buradan ayrılmam gerekiyor” diyerek, kentte bulunan muhabirimizden Türk elçiliğinin telefon numaralarını istedi. ABD’li gazeteci, “Türk Büyükelçiliği halen açık. Onlar çok iyi insanlar” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'den elçiliğin numarasını isteyen gazeteci Said, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türk büyükelçiliğine güvendiğini söyledi.

Amerikalı gazeteci tahliyesi için Türk elçiliğinin numarasını istedi: Benim büyükelçim burada değil
OYNAT 00:54
Amerikalı gazeteci tahliyesi için Türk elçiliğinin numarasını istedi: Benim büyükelçim burada değil

Rusya'nın bombaladığı Ukrayna kentlerinden tahliyeler sürüyor. Başkent Kiev'den ayrılmak isteyenlerden biri olan Amerikalı gazeteci Jorge Said, Türk Büyükelçiliğinden yardım talebinde bulundu. 'Bizim büyükelçi burada değil. Buradan ayrılmam gerekiyor' diyerek, kentte bulunan muhabirimizden Türk elçiliğinin telefon numaralarını istedi. ABD'li gazeteci, 'Türk Büyükelçiliği halen açık. Onlar çok iyi insanlar' dedi.


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