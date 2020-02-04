Dünya Amerikalı yazar Stephen King Facebook hesabını kapattı
AMERİKA

Amerikalı yazar Stephen King Facebook hesabını kapattı

Amerikalı yazar Stephen King özel hayatın gizliliği endişesi nedeniyle Facebook hesabını kapattığını duyurdu. King, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Facebook için "Siyasi reklamlarında izin verilen yanlış bilgi selinden dolayı rahat ve kullanıcılarının gizliliğini koruma yeteneğinden de emin değilim." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Stephen King
Stephen King

Amerikalı ünlü bilim kurgu yazarı Stephen King, Facebook hesabını kapattı.King, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Facebook için "Siyasi reklamlarında izin verilen yanlış bilgi selinden dolayı rahat ve kullanıcılarının gizliliğini koruma yeteneğinden de emin değilim." ifadelerini kullandı.

İsteyenlerin kendini Twitter’dan takip edebileceğini belirten King, Facebook hesabını kapattı.

Stephen King, bir kısmı sinemaya da uyarlanmış korku ve gerilim türündeki kitaplarıyla tanınıyor. 72 yaşındaki yazarın, ABD Başkanı Donald Trump'a ve Facebook'a karşı olumsuz görüşleri medyaya yansımıştı.

Özel hayatın gizliliği konusunda daha önce eleştirilere uğrayan sosyal paylaşım sitesi Facebook, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, politikacı veya kurumlardan gelen reklamlardaki yalan içeriklerden kaçınmak için siyasi reklamları yasaklamayacağını duyurmuştu.

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