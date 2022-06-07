Amerikan terörü... Hafta sonunda 13 saldırı: 18 ölü 72 yaralı

Bireysel silahlanma oranlarının oldukça yüksek olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) geçen hafta sonu 13 toplu silahlı saldırı gerçekleşti. Olaylarda 18 kişi hayatını kaybederken, 72 kişi de yaralandı.

Tennessee, Pensilvanya, Arizona, Güney Karolina, Virginia, Teksas, Michigan, Georgia ve Nebraska eyaletlerindeki olayların beşi halka açık alanda, üçü ise mezuniyet töreninde yaşandı. Pensilvanya’daki saldırıda popüler bir eğlence alanına bir grup tarafından ateş açılırken Tennessee’de gece kulübüne saldırı düzenlendi. Teksas, Virginia ve Güney Karolina’daki saldırıların hedefi ise mezuniyet töreniydi. Saldırılardaki kayıplar arasında en genç kurban 14 yaşında bir genç kız oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta Kongre’ye konuyla alakalı çağrıda bulunmuş; yarı otomatik silahların ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması ya da silah alma yaşının 21’e çıkarılması gerektiğini vurgulamıştı. ABD’de son 20 yılda silahlı saldırı sonucu ölen çocukların sayısının, görev başındayken ölen asker ve polislerin sayısının toplamından daha fazla olduğu biliniyor.

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