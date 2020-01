Turistler her gece 3 euro verecek Amsterdam'da yeni uygulama: Turistler her geceiçin 3 euro verecek Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da turistlere yönelik yeni bir uygulama hayata geçiyor. Şehirde konaklayan turistler kaldıkları her gece için ek olarak euro ödemek zorunda kalacak.

Haber Merkezi 05 Ocak 2020, 09:15 Son Güncelleme: 05 Ocak 2020, 09:21 Diğer Yeni Şafak