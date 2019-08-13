Anayasa mesaisi eylülde başlıyor

Suriye’de normalleşmeyi sağlamak ve iş savaşı sonlandırmak için Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde başlatılan yeni Anayasa yazım komisyonun Eylül ayından çalışmaya başlaması hedefleniyor. Çalışmaları Eylül ayında Türkiye’de düzenlenmesi planlanan liderler zirvesinde de ele alınması planlanıyor.

ÇALIŞMA BİR BUÇUK SENEDİR DEVAM EDİYOR

Yeni bir Suriye anayasasının hazırlanması amacıyla komite kurulmasına ilişkin çalışmalar yaklaşık bir buçuk senedir, Moskova, Ankara ve Tahran arasında yürütülüyor. Şam ve “muhalefet” temsilcilerini bir araya getirme ve siyasi çözüm yolunu açma iddiasındaki bu komitenin kurulmasına Ocak 2018’de Soçi konferansına karar verilmişti.

MİSTURA DÖNEMİNDE BAŞLADI

Süreci ilk olarak BM’nin Suriye özel temsilcisi De Mistura döneminde başlamış, onun görev süresinin tamamlanmasından sonra da Geir Pedersen tarafında sürdürmeye devam etmişti. 3 Garantör ülke Anayasa komisyonunda yer alamsı muhtemel 150 kişilik listeyi BM’ye sunmuştu. Bu isimler arasında tarafların istemediği bazı isimlerin üstü çizilmişti.

40 KİŞİLİK EKİP OLUŞTURULACAK

Verilen listeler üzerin BM temsilcisi 40 kişi civarında bir anayasa uzlaşma ekibi oluşturması planlanıyor. BM temsilcisi 150 kişinin yanın sıra başka isimleri de bu komisyona dahil edebilme yetkisi verilmişti. Terör örgütü PYD Anayasa çalışmalarına dahil edilmemesi konusunda da tarafların mutabakatı bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta yaptığı açıklamada komite üyelerinin belirlenmesi sürecinin son aşamaya gelindiğini ifade etmişti.

DEMOKRATİK SEÇİM...

Anayasa yazım komisyonun belirlenmesinin ve ilan edilmesinin ardından komisyon çalışmalara başlayacak. Komisyon -anayasa çalışmalarında, Suriye’de normalleşmenin sağlanması, muhaliflerin yönetimde temsil edilmesi ve demokratik seçimlerin yapılması konuları ele alınacak öncelikli konular olacak.

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