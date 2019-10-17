Ankara-Washington hattında Suriye diplomasisinin 8 yıllık serüveni

ABD ile Türkiye ilişkileri büyük bir sınavdan geçiyor.

15 Mart 2011

Dera ilinde "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazan bir grup öğrenci işkenceyle öldürüldü. Suriye'nin birçok ilinde Esed rejimine karşı protestolar başladı.

Muaviye Sayasna adlı genç ve okul duvarına yazdığı tarihi yazı.

25 Mart 2011

Suriye ordusu, iktidar karşıtı gösterilerin merkezi Dera'da kontrolü sağlamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Tank ve zırhlı araçların desteğinde kente giren askerler muhalifleri hedef aldı.

14 Nisan 2011

Türkiye protestoların devam ettiği Suriye'de hükümete reform çağrısı yaptı. Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de bir dağılmanın, bir parçalanmanın, bir mezhep çatışmasının doğmasına yönelik endişelerimiz var. Bunları da görmek, yaşamak istemiyoruz" dedi.

Erdoğan: "Suriye adeta bizim için bir iç politika değerlendirmesi yapmamız gereken. Çünkü 850 kilometre sınırı olan, akrabalık bağlarının çok yoğun çok güçlü olduğu bir ülke konumunda. Temenni ederim ki bu sıkıntıyı Suriye süratle aşacaktır" dedi.

18 Ağustos 2011

ABD Başkanı Barack Obama, 'Suriye halkının yararı için artık Beşşar Esad'ın çekilme zamanının geldiğini' belirtti.

İki dönem başkanlık yapan Barack Obama.

16 Mart 2012

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye büyükelçisinin çekilebileceğini söyledi ve tampon bölge ya da güvenlik bölgesi kurulması önerilerini değerlendirdiklerini belirtti.

1 Ağustos 2012

ABD Başkanı Obama ile Başbakan Erdoğan'ın Suriye konusunu telefonla görüşürken Beyaz Saray'da çekilen bir fotoğraf yayınlandı. Telefon görüşmesinin yapıldığı esnada çekilen fotoğrafta Obama'nın elinde bir beyzbol sopasının olduğu görülüyor. Fotoğrafın bir mesaj içerip içermediği tartışma konusu oldu.

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9 Eylül 2012

ABD Başkanı Barak Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı John Brennan, Suriye'nin bir bölümünde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının uzak bir ihtimal olmadığını söyledi.

Patriot hava savunma sistemleri NATO görevi kapsamında Türkiye'ye yerleştirilme kararı alındı.

4 Aralık 2012

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Türkiye'yi Suriye'den gelecek olası tehlikelere karşı korumak için iki ülke sınırına Patriot füze savunma sistemi kurulmasını onayladı.

21 Ağustos 2013

Beşşar Esed güçleri Şam'ın Doğu Guta Banliyösü'nü kimyasal silahlarla vurdu: Saldırıda 600 kişi öldü.

4 Eylül 2013

ABD Başkanı Barack Obama, uluslararası kamuoyunun Suriye'deki "kimyasal saldırı barbarlığına" sessiz kalamayacağını söyledi.

11 Eylül 2014

ABD Başkanı Barack Obama, dört aşamalı DEAŞ'la mücadele stratejisini açıkladı. Irak'ın yanı sıra Suriye'de de örgüte yönelik hava saldırıları düzenlenmesine yeşil ışık yakan Obama, "Hem Suriye hem de Irak’ta DEAŞ'a karşı harekete geçmekten tereddüt etmeyeceğim" dedi.

18 Eylül 2014

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arab bölgesinden iki gün içinde 100 bini aşkın Suriyeli mülteci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giriş yaptı.

02 Ekim 2014

ABD Temsilciler Meclisi'nde, DEAŞ'a karşı savaşan güçlere(!) doğrudan silah yardımı için Başkan Obama'ya yetki veren tasarı hazırlandı.

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9 Haziran 2015

ABD Başkanı Obama, Türkiye'yi binlerce DEAŞ'lıyı Suriye'ye geçişini önleyememekle suçladı. Seçim kampanyası boyunca Türkiye ile ilgili açıklama yapmayan Obama'nın bu eleştiriyi seçimlerin hemen ardından yapması dikkat çekti.

İncirlik Askeri Üssü.

24 Temmuz 2015

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, İncirlik Üssü'nün koalisyon güçlerinin kullanımına açılması konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

7 Eylül 2015

ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye'nin PKK'ya değil DEAŞ'la mücadeleye odaklanması gerektiğini söyledi: DEAŞ'ın bölgedeki en büyük tehdit olduğu ve buna odaklanmaları gerektiği Türkiye'ye ilettik.

15 Ekim 2015

ABD'nin 'eğit-donat' programını resmen sonlandırmasının ardından, PKK'lı teröristleri 'Demokratik Suriye Güçleri' adı altında topladı.

12 Kasım 2015

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Obama'ya "ABD'nin silahları PKK'dan çıkarsa YPG meşru hedef olur" uyarısı yaptı. İki lider Suriye'de geçiş süreci ve Esad'ın durumu konusunda da mutabakat sağladı.

16 Kasım 2015

ABD Başkanı Barack Obama, G20 zirvesi'nde Suriye için hem uçuşa yasak bölge hem de güvenli bölge konusuna kapıyı net şekilde kapattı.

24 Ocak 2016

ABD Suriye'nin kuzeyinde YPG’nin yardımıyla bir hava üssü kurdu. Çalışmalar uydudan görülürken Haseke’deki üssün, DEAŞ'la savaşan güçlere cephanelik taşımak için kullanılacağı aktarıldı.

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2 Şubat 2016

ABD Başkanı Barack Obama’nın DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, PYD/PKK'lı teröristleri ziyaret etti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Peter Cook, basın brifinginde "Türkiye ile görüş ayrılığı yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby

8 Şubat 2016

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby "Biz YPG'yi terörist örgüt olarak görmüyoruz ve kendilerini desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

9 Mayıs 2016

Amerika, PKK'nın Türkiye'deki terör eylemlerini durdurması karşısında, PYD'nin Suriye'de Fırat'ın batısına geçmesini önerdi. Bu skandal teklifi de Amerika Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk yaptı.

ABD desteğiyle Suriye topraklarını işgal eden YPG'li teröristler.

6 Haziran 2016

ABD desteğiyle Münbiç’i kuşatan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD, şehirde özerklik ilan edeceği konuşuldu. Terör örgütü, şehrin adını da Mabuk olarak değiştirdi.

8 Haziran 2016

ABD'nin desteğiyle Suriye'de ilerleyen PKK/PYD'ye Türkiye'den sert uyarı geldi. PYD'nin Türkiye sınırına 15 kilometreden fazla yaklaşması halinde vurulacağı uyarısında bulundu.

16 Haziran 2016

ABD'li Ashton Carter ile bir araya gelen Savunma Bakanı Fikri Işık, Suriye'de güvenli bölge kurulacağını açıkladı. Güvenli Bölge projesi Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için ortaya koyduğu bir projeydi.

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15 Temmuz 2016

Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü, darbe girişimine kalkıştı. 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimi sürerken, Türk hükümeti bunun bir darbe girişimi olduğuna dikkati çekerek ABD'den seçilmiş hükümete desteğini açıklamasını talep etti.

Washington'dan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Ned Price, darbe girişimi sırasında şu açıklamayı yaptı: Umarım Türkiye'de barış ve güven ortamı biran önce kurulur

Bu destek talebi neredeyse 'üç saat boyunca' karşılık bulmadı. Washington'dan beklenen açıklama, darbenin başarısızlığa uğrayacağı belli olmaya başlayınca gelebildi.

16 Temmuz 2016

Darbe girişimini püskürtülmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Türkiye'nin NATO üyeliği tehlikede" açıklamasını yaptı. CENTCOM Komutanı Votel ise, darbe girişimi sonrası "NATO'da dostumuz olan askerler tutuklanıyor" ifadelerine yer verdi.

22 Temmuz 2016

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önceden haberi olduğu hatta girişimde rol oynadığına yönelik haberlerin, kesinlikle yanlış olduğunu söyledi.

24 Ağustos 2016

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. ABD Dışişleri Bakanlığı askeri harekattan dolayı endişeli olduklarını açıkladı.

7 Eylül 2016

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile birlikte DEAŞ'ı Suriye'nin Rakka kentinden sürmek için bir operasyon yapılabileceğini söyledi.

8 Eylül 2016

DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcülerinden Albay Dorrian, Rakka operasyonuna atıf yaparak, "Biz bu konuda Türk ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ile birlikte ne tür bir hazırlık yapmamız gerektiğini planlamaya çalışıyoruz" dedi.

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6 Kasım 2016

Terör örgütü PKK/PYD Rakka'da ABD destekli operasyon başlattıklarını açıkladı.

8 Kasım 2016

Ankara’nın “Rakka operasyonunu birlikte yapalım” teklifine Washington’dan ret.

Dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner Toner, Rakka konusunda ‘Türkiye’yi dinliyoruz’ açıklaması yaptı ve ekledi: Operasyonu yerel müttefikimizle gerçekleştireceğiz.

16 Kasım 2016

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, ülkesinin Suriye'de "güvenli bölgeler" oluşturacağını söyledi.

Trump, "Çok üzücü. Oradaki insanlara yardım edeceğiz. Suriye'de güvenli bölgeler oluşturacağız. Orada güvenli bölgelerin oluşturulmasına yardım edeceğiz." şeklinde konuştu.

17 Kasım 2016

ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Münbiç’te PYD’lilere "eğitim" verildiğini belirterek “Bu işin tamamlanmasından sonra tüm unsurlar ilçeden ayrılacak ve Fırat Nehri'nin doğusuna dönecek” dedi.

23 Aralık 2016

‘PYD ile ilişkimiz taktiksel’

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, PYD ve YPG 'ye verilen desteğin taktiksel olduğunu ve yakın zamanda ağır ve gelişmiş silah desteğinin verildiğine dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Bass: “Suriye'de Kürt kantonları diye tabir edilen bölgenin birleşmesini desteklemiyoruz ve hiçbir zaman desteklemeyeceğiz” dedi.

28 Aralık 2016

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Koalisyon DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyor" sözlerine ABD Büyükelçiliği'nden yanıt geldi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada "ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta. Bizler, PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık" dendi.

9 Ocak 2017

PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin 2013'teki NATO toplantısında terör örgütü olarak kabul edildiği, ABD'nin de bu belgeyi onayladığı ortaya çıktı.

18 Ocak 2017

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a yaptığı harekat sırasında Washington’a verilen DEAŞ koordinatlarının ABD güçleri tarafından vurulmadığı ortaya çıktı.

9 Mart 2017

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de YPG'ye yönelik desteğin süreceği ve YPG ile PKK arasında bağ olduğuna inanılmadığı mesajı verildi.

10 Mayıs 2017

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü PKK/PYD’ye ağır silah verilmesi kararını onayladı.

29 Kasım 2017

Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning, terör örgütü PYD’ye verilen silahlarla ilgili konuştu: "Niyetimiz spesifik tehditler ortadan kaldırıldıktan sonra büyük araçlar ve ağır veya personelce kullanılan silahların toplanmasıdır”.

20 Ocak 2018

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Türkiye’nin Afrin’de terör örgütü PYD’ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili Washington yönetiminden, ‘NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını dikkate alma hususuna bağlıyız. Aynı zamanda DEAŞ karşıtı kampanyaya ve ortağımız SDG'ye de bağlıyız’ denildi.

25 Ocak 2018

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kenneth McKenzie, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması olasılığını Türkiye’yle görüştüklerini söyledi.

14 Şubat 2018

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin operasyonunun DEAŞ ile mücadeleye zarar verdiğini söyledi. Tillerson, yerel güçlere verdikleri desteğin süreceğini de ifade etti.

16 Şubat 2018

Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Ankara’ya yaptığı ziyaret sonucu, Türkiye ile ABD’nin Suriye’deki krizin çözümüne yönelik ortak mekanizma kurması kararlaştırıldı.

5 Haziran 2018

Münbiç konulu Türkiye-ABD ortak mekanizmasının detayları netleşti:

-Türk askeri Münbiç’te ABD ile ortak denetim sağlayacak

-PYD bölgeden çekilecek

-Teröristlerin elinden silahlar alınacak

-Bölgedeki etnik yapı aslına uygun hale getirilecek

-Yerel halktan oluşan bir yönetim tesis edilecek

16 Kasım 2018

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, ABD'nin Suriye'de iş birliği yaptığı PYD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu ancak ABD'nin PYD'yi terör örgütü olarak tanımadığını söyledi.

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19 Aralık 2018

ABD Başkanı Donald Trump, “Suriye’de DEAŞ'ı yendik, Trump başkanlığı döneminde orada bulunmamızın tek nedeni oydu” tweet’iyle Suriye’den askeri birliklerini çekeceğini duyurdu.

14 Ocak 2019

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin Trump'tan tepki çeken bir açıklama geldi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" dedi.

7 Şubat 2019

Ankara ve Washington, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere iki ülke arasında ortak bir görev gücünün kurulduğunu duyurdu.

22 Temmuz 2019

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General K. McKenzie ve eski Suriye Büyükelçisi William Roebuck, Suriye’ye giderek PYD/YPG'den Şahin Abdi Cilo (Mazlum Kobane) ve örgüt mensuplarıyla görüşerek poz verdi.

6 Ağustos 2019

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek olası harekata ilişkin: "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez" dedi.

14 Ağustos 2019

Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge konusunda anlaşmaya varılmasının ardından Müşterek Harekat Merkezi'ninfaaliyetine başlayacağı ve TSK'nn Suriye'nin kuzeyine ilk etapta 10 üs kuracağı belirtildi.

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8 Eylül 2019

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD silahlı kuvvetleri Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başladı.

19 Eylül 2019

ABD Savunma Bakanlığı’nın DEAŞ'ı Mücadele Görev Gücü Direktörü Chris Maier, PKK bağlantılı PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) silah, araç ve mühimmat desteği vermeyi sürdürdüğünü açıkladı.

27 Eylül 2019

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin "Mültecilerin dönüşü dahil daha fazla konuyu konuşmaya hazırız. Anlaşmayı mümkün olduğunca hızlı şekilde uyguluyoruz" dedi.