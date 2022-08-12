Arjantin'de bulunan dinozor kalıntıları türünün ilk örneği

Paleontologlar, güney Arjantin'de daha önce bilinmeyen küçük zırhlı bir dinozorun keşfini duyurdular, muhtemelen 100 milyon yıl kadar önce yaşamış olan dinozorun Arjantin'in Patagonya bölgesinde yaşamış olduğu düşünülüyor.

Jakapil Kaniukura adlı Kretase dönemi dinozorunun, boynundan başlayan, sırtında ve kuyruğuna kadar kemikli disk şeklinde devam eden zırh katmanıyla kendini iyi koruyabilen bir tür olabileceğini söylediler.

Yeni tür perşembe günü duyuruldu

Fosilleşmiş kalıntıları, son on yılda Rio Negro eyaletinin La Buitrera paleontolojik bölgesindeki Patagonya'daki bir barajın yakınında bulundu. Bilim adamları jakapil'i Perşembe günü Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir çalışmada açıkladılar.

Bilim adamları, jakapil'in Güney Amerika'daki Kretase'den gelen zırhlı bir dinozorun türünün ilk keşfini işaret ettiğini söyledi. Kemikli arka plakaları ve dikenli kuyruğu ile tanınan stegosaurus ve zırhla kaplı ve sopa benzeri bir kuyruğu olanthyreophoran dinozor grubunun bir parçası olduğu belirtildi.

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'15 parça diş ve iskelet parçaları bulundu'

Baş paleontolog Sebastián Apesteguía ve meslektaşları, iguana dişlerine benzeyen yaprak benzeri bir şekle sahip 15 diş parçasıyla birlikte jakapil'in kısmi bir iskeletini buldular.

Jakapil, çok daha önce yaşamış olan ilkel bir tireofor formuna benziyor ve bu da Kretase'den kalma bir izlenim veriyor. Apesteguía daha önce böyle bir tireoforanın güney yarımkürede hiçbir yerde bulunmadığını söylemişti.