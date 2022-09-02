Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a suikast girişimi

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Türkiye'den Pakistan'a 2 tren 9 uçaklık insani yardım

Türkiye, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan’a insani yardım göndermeye devam ediyor. İlki salı günü yola çıkan çadır ve yardım malzemelerini taşıyan Pakistan İyilik Treni’nin 2’ncisi dün yola çıktı. 9 uçaklık insani yardım da sel bölgesine ulaştı. Ülkedeki durumu yerinde incelemek ve ihtiyaçları tespit için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pakistan'a gitti.