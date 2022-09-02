Dünya Arjantinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchnera suikast girişimi
AMERİKA

Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a suikast girişimi

Arjantin'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a silahlı saldırı girişiminde bulundu. Saldırganın silahını tetiklediği fakat silahın ateş almadığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Arjantinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchnera suikast girişimi
Cristina Fernandez de Kirchner

Yerel basına yansıyan görüntülerde, bir kişinin, Kirchner'a evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrulttuğu ve korumaların müdahale ettiği görülüyor.

Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.

Saldırı anı kameralara böyle yansıdı.
Saldırı anı kameralara böyle yansıdı.

SİLAH ATEŞ ALMADI

Ulusal basına yansıyan haberlerde silahı taşıyan kişinin 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.

Montiel'in, Kirchner'ın yüzüne yaklaştırdığı silahı tetiklediği ancak silahın ateş almadığı bilgisi paylaşıldı.

Geçen hafta yargılandığı yolsuzluk davasında hakkında 12 yıl hapis isteminde bulunulmasından bu yana taraftarları her gün Kirchner'ın evinin önünde destek gösterileri düzenliyor.

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