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Dünya

Arnold Schwarzenegger'in zor anları: Havaalanında alıkonuldu

Arnold Schwarzenegger, iklim krizi yardım kuruluşuna yardım amacıyla bir müzayedede satmayı planladığı 26 bin euro değerindeki Audemars Piguet saatini beyan etmediği iddiası üzerine Çarşamba günü Münih havaalanında gümrük memurları tarafından kısa süreliğine alıkonuldu.

09:08 - 18/01/2024 Perşembe
Diğer
Arnold Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger.

Alman gazetesi Bild'in gümrük yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Avusturya doğumlu aktör ve Kaliforniya'nın eski valisi (76), Los Angeles'tan Münih'e vardığında yaklaşık üç saat boyunca havaalanında durduruldu .


Schwarzenegger, valizini arayan memurlar tarafından kenara çekildi ve aktörün geliş gümrük formunda beyan etmediği iddia edilen saati buldu.


Münih'teki ana gümrük idaresinin sözcüsü, “Cezai vergi işlemlerini başlattık. Saatin ithal olması nedeniyle kayıtlı olması gerekirdi” dedi.


Schwarzenegger, yetkililere saatin Schwarzenegger İklim Girişimi'ne bağışlandığını ve Perşembe gecesi Avusturya'nın Kitzbühel kayak merkezinde yapılacak bir etkinlikte açık artırmayla satılacağını anlatmaya çalıştığını söyledi.


Para cezası verildi


Bild'e göre yetkililer, Schwarzenegger'den 4 bin euro vergi ve 5 bin euro ceza dahil 35 bin euro talep etti.


Aktörün ücreti kredi kartıyla ödemeyi teklif ettiği söyleniyor ancak Alman gümrük kuralları ücretin yarısının nakit olarak ödenmesini gerektiriyor.


Gümrük yetkililerinin, yolculuğuna devam etmesine izin verilmeden önce Schwarzenegger'e nakit çekmek için bir bankaya kadar eşlik ettiği söyleniyor.

#Arnold Schwarzenegger
#Saat
#Para Cezası
1 gün önce
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