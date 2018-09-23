Askeri geçitte terör saldırısı

İran’ın Arap nüfusunun yoğun olduğu Ahvaz kentinde İran-Irak savaşının başlamasının 38. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine saldırı düzenlendi. Askeri üniformalı dört saldırganın geçit töreni yapan güvenlik güçlerine ateş açtıkları 10 dakika süren saldırıda 17’si asker, 8’i sivil 25 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı. Ölen askerlerin arasında bir albay ve yüzbaşının da bulunduğu belirtildi. Petrol zengini Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz’da düzenlenen saldırı, dışarıda ABD yaptırımlarıyla mücadele eden İran’ın “dış bağlantılı örgütlerce iç karışıklığa sürüklenmek istediği” yorumlarına neden oldu.

CANLI YAYINLANDI

Ölenler arasında bir çocuk ve bir gazetecinin de bulunduğu kaydedildi. Güvenlik güçleri, saldırganların 3’ünün olay yerinde, birinin de hastanede öldüğünü açıkladı. İran’da canlı yayınlanan görüntülerde geçiş töreni sırasında silah seslerinin duyulmasıyla askerlerin kaçıştığı anlar kameralara yansıdı.

EL-AHVAZİYE ÜSTLENDİ

El-Ahvaziye terör örgütüne bağlı gruplar, sosyal medyada yayınladıkları fotoğrafla saldırıyı üstlendiklerini duyurdu. Ahvaz Ulusal Kurtuluş örgütünün lideri ise bir televizyon kanalına bağlanarak ölü sayısının da 40 olduğunu iddia etti. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, örgütün, Suudi Arabistan’dan beslendiğini savundu. Örgütün daha önce de terör saldırıları gerçekleştirdiğini hatırlatan Şerif, “Bu terör eylemi, askeri gücümüzün törenindeki azametin görünmemesini hedeflemişti” ifadelerini kullandı. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarci de, saldırıdan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ı sorumlu tuttu. Şikarçi, saldırganların silahlarını birkaç gün önce Basra Körfezi’ndeki ülkelerden aldığını ve törenlerin yapıldığı alana sakladıklarını açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren grubun ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğunu savunan Şikarçi, “Grup, Körfez’deki devletlerin de askeri ve maddi desteği ve korumasıyla saldırıyı gerçekleştirdi” dedi. “Bu eylemler cevapsız kalmayacak” diyen Şikarçi, “ABD, İsrail ve Suudi Arabistan sürekli bize karşı meydanda. O yüzden bu tür olaylar çok normaldir” dedi.

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DAHA ÖNCE DE HEDEF OLDU

Ahvaz, daha önce de terör saldırılarının hedefi olmuştu. Şehir, 2005 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de bombalı saldırılarla gündeme gelmişti. İran istihbarat raporları, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Irak üzerinden ayrılıkçı örgütlere silah sağladığını tespit etmiş, yaklaşık 50 milyon dolarlık yardımda bulunduğunu iddia etmişti.

Zarif ABD’yi suçladı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, saldırıdan ABD’yi sorumlu tuttu. Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, “Eğitilen, silahlandırılan ve yabancı bir rejim tarafından desteklenen teröristler Ahvaz’a saldırdılar.İran bu saldırılardan bölgesel terör destekçileri ve onların ABD’li efendilerini sorumlu tutuyor. İran, halkını savunma konusunda hızlı ve kararlı yanıt verecektir” mesajını paylaştı.

Irak sınırını kapattı

İran, askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen saldırısı sonrası güvenlik gerekçesiyle Basra’daki Şelamçe ve Meysan’daki Eş-Şib gümrük kapılarındaki geçişleri durdurdu. Muhtemel başka bir saldırıya karşın, sınırın hem insani hem de ticari geçişler için “geçici bir süreliğine kapalı kalacağı” belirtildi.

Putin’den destek mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ruhani’ye başsağlığı dileklerini iletti. Yazılı açıklama yapan Rus lider Putin, “Olay, bir kez daha, terörizme karşı mücadele ihtiyacını hatırlatıyor. İranlı ortaklarla bu kötülüğe karşı işbirliğinin daha da yoğunlaştırılmasına hazır olduğumu yeniden teyit etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ruhani’den tehdit: Sonu Saddam gibi olacak

Ahvaz’daki saldırıyla aynı sıralarda başkent Tahran’da halka hitap eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, eşzamanlı bir saldırı ihtimaline karşı güvenlik çemberine alındı. Ruhani Tahran’daki konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın da Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin gibi anlaşmayı bozduğunu ve Saddam’ın başına gelenleri onun da yaşayacağını söyledi. Ruhani, 38 yıl aradan sonra Saddam’ı savaşa teşvik eden taraf ile karşı karşı karşıya olduklarını savunarak, ABD’nin “İran halkına 12 yıl baskı ve yaptırım uyguladıktan sonra” müzakere masasına oturduğunu bir cümle için masanın etrafındakileri 17 gün boyunca oyaladığını ileri sürdü. Nükleer anlaşmanın bölgenin ve dünyanın çıkarına hizmet ettiğini savunan Ruhani, “Ancak Saddam’ın hikayesi burada da tekrarlandı ve 38 yıl önceki savaş tekrar başladı. Fakat o zaman ABD’yle çalışan bir devletin savaşıydı, bugün ise vekalet savaşı yok artık ifadelerini kullandı.