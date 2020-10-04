Atina'nın NAVTEX provokasyonu: Türkiye-Yunanistan toplantısı ertelendi

Almanya'nın baskısıyla müzakere masasına oturan Yunanistan hükümeti, Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti.

Bu adımın ardından Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak müzakereler ileri bir tarihe ertelendi.

"YUNANİSTAN SORUNLARI DAHA KARMAŞIK HALE GETİRİYOR"

Güvenlik kaynakları, seyir emniyeti için ilan edilen NAVTEX’i amacının dışında kullanan Yunanistan'ın, Türkiye'nin sorunun çözümüne yönelik iyi niyetli adımlarına karşılık çözüm masasını sabote etmeye çalıştığını, diyalog çağrılarına kulak tıkayarak sorunu daha karmaşık hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Güvenlik kaynakları NAVTEX'lere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"NAVTEX servis sahası, deniz yetki alanı sınırlandırılması ile doğrudan ilişkili olmayıp, açık denizlerde askeri eğitim sahası veya seyir tehlikesi ilanı ile ilgili bir kısıtlama da mevcut değildir. Açık denizlerde askeri eğitim sahası ilanları egemenlik hakkının ihlali anlamına da gelmemektedir. Ancak Yunanistan'ın, NAVTEX ilanlarına yapılan itirazlar, bahse konu ülkenin Türkiye'nin NAVTEX servis sahasını tanımamasına yönelik olarak yapılmakta ve bu konudaki itirazımız kayda geçirilmektedir."

Amacı dışında ilan edilen NAVTEX'in sorunların çözümüne değil bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını belirten güvenlik kaynakları, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu yineledi.

Bu konuda Türkiye'nin iyi niyetli birçok adım attığını ifade eden kaynaklar, Türkiye'nin tüm bu iyi niyetli adımlarına karşılık Yunanistan'ın çözüm masasını sabote etmeye çalıştığını, diyalog çağrılarına kulak tıkayarak sorunu çözmeyi değil daha da karmaşık hale getirmeyi amaçladığını söyledi.