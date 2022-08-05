Avrupa Birliği Myanmar'da yeni idamlar olacağından endişeli

Borrell, Kamboçya'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Myanmar'da geçen yıl yapılan askeri darbeye karşı "daha cesur ve güçlü" tavır alınması gerektiğini söyledi.

Cuntanın geçen ay dört kişiyi siyasi nedenlerle idam etmesinin "açık bir provokasyon" olduğunu dile getiren Borrell, idamların derin endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Borrell, Myanmar'da gelecek günlerde daha fazla idamın uygulanacağından endişe duyduğunu aktardı.

Borrell, başta Myanmar'ın komşusu olan Asya ülkeleri olmak üzere uluslararası camiayı Myanmar'daki askeri yönetimi baskı altına almak için tüm ekonomik ve siyasi kuvvetini kullanmaya çağırdı.

Myanmar ordusu yönetime el koymuştu

Myanmar ordusu, Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

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Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen cezaevinde tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan ikisi çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermiş, en son 25 Temmuz'da eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) milletvekilin de bulunduğu dört kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle idam edilmişti.

FOTOĞRAF 63 Çin ve Tayvan arasında savaş mı çıktı? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki gerilim devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı henüz bitmemişken Pasifik'te de sular kaynamaya başladı. Peki Çin-Tayvan krizinde en güçlü ordu hangi ülkenin? Tüm dünyanın gözü Çin ve Tayvan arasındaki gerilimde. Herkesin aklında aynı sorular var? Çin-Tayvan krizi nasıl çözülecek? Çin mi, Tayvan mı daha güçlü? İşte Çin ve Tayvan arasındaki karşılaştırmalı ordu güçleri... İNSAN GÜCÜ<br><br>Çin<br>1.397.897.720<br><br>Tayvan<br>23.572.052 AKTİF PERSONEL<br><br>Çin<br>2.000.000<br><br>Tayvan<br>170.000 HAVA GÜÇLERİ<br>Toplam Uçak sayıları<br><br>Çin<br>3285<br><br>Tayvan<br>741 Savaş uçağı sayıları<br>Çin<br>1200<br><br>Tayvan<br>288 ARAZİ GÜCÜ<br>Tank sayıları<br><br>Çin<br>5250<br><br>Tayvan<br>1110<br> Zırhlı araçlar<br>Çin<br>35000<br><br>Tayvan<br>3472<br> DENİZ GÜCÜ<br><br>Çin<br>777<br><br>Tayvan<br>117<br> Uçak gemileri<br><br>Çin<br>2<br><br>Tayvan<br>0 Denizaltılar<br>Çin<br>79<br><br>Tayvan<br>4 İşte dünyanın en güçlü orduları... 50-Peru 49-Portekiz 48-Malezya 47-Suriye 46-Bangladeş 45-Venezuela 44-Kolombiya 43-Meksika 42-Singapur 41- Çekya 40-Arjantin 39-Myanmar<br><br> 38-Romanya 37-Hollanda 36-Birleşik Arap Emirlikleri 35-Nijerya 34-Irak 33-Norveç 32-İsviçre 31-Cezayir 30-Kuzey Kore 29-Tayland 28-Vietnam 27-Yunanistan 26-Güney Afrika 25- İsveç 24-Polonya 23-Kanada<br><br> 22-Ukrayna<br><br> 21-Tayvan 20-Suudi Arabistan 19- İspanya 18-İsrail 17-Avusturya 16-Almanya 15-Endonezya 14-İran 13.Türkiye 12-Mısır 11. İtalya 10-Brezilya 9-Pakistan 8-Birleşik Krallık 7- Fransa 6-Güney Kore 5-Japonya 4-Hindistan 3- Çin 2-Rusya 1-ABD Çin mi Tayvan mı? Çin mi Tayvan mı: İşte dünyanın en güçlü orduları Dünyayı ayağa kaldıran gerilim devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki krizden sonra şimdi de Çin ve Tayvan arasındaki kriz tüm dünyayı diken üstünde bıraktı. Gerilim hızla devam ederken arama motorlarında en çok aranan konu, Dünyanın en güçlü orduları oldu. Peki iki ülke arasında en güçlü ordu hangisi? Çin mi Tayvan mı? İşte dünyanın en güçlü orduları.



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