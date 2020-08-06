Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkilerin güçlenmesini istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Malta'daki görüşmesinin ardından Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Valetta'daki görüşmeninson aylarda ikili arasında yapılan toplantılarda ve son olarak 23 Temmuz'daki telefon görüşmesinde gerçekleşen yoğun görüş alışverişinin devamı olduğu belirtildi.

"Türkiye AB için önemli bir ortak"

Açıklamada, "Türkiye, AB için önemli bir ortaktır. AB üyesi ülkeler, Türkiye ile mevcut olumsuz gidişin tersine çevrilerek ikili ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor." ifadesi yer aldı.

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Türkiye - AB arasındaki ilişkiler bir kez daha ele alınacak

AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısının 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapılacağı hatırlatılan açıklamada, burada 13 Temmuz'daki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının devamı olarak Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin bir kez daha ele alınacağı belirtildi.

"Açık ve samimi bir görüş alışverişi gerçekleşti"