Dünya Avrupa Parlamentosunun Türkiye raporundan çarpıcı detaylar
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Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporundan çarpıcı detaylar

Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakereleri resmen askıya almayı onayladı. AP'nin raporunda Türkiye ile ilgili bazı hazımsızlıklar dikkati çekiyor. Bunlar; Türkiye'nin YPG'yi vurması, Kıbrıs'taki faaliyetleri.

Haber Merkezi Reuters Diğer
Avrupa Parlamentosu'nda oylama yapıldı.
Avrupa Parlamentosu'nda oylama yapıldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye raportörü Kati Piri'nin 'Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması' önerisini onayladı.

  • Müzakerelerin askıya alınması önerisi, 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye de çekimser kaldı.

AP Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Piri, raporunda, Türkiye'deki başkanlık sistemini 'açıkça otokratik' bir yönetim olduğunu iddia etti.

Raporda Türkiye'ye ilişkin bazı hazımsızlıklar var. Detaylar şöyle:

Afrin'den rahatsızlar

Bunlardan birincisi Suriye meselesi. Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya yaptığı operasyonlardan duyulan rahatsızlık raporda yer aldı.

Kıbrıs'ta gaz aramayın

Raporda Türkiye'nin Afrin'de terör mevzilerini yok etmesine yönelik eleştiriler var.

Türkiye'ye Rum Kesimi'nin "doğal kaynak arama ve işletme de dahil olmak üzere egemenlik haklarına saygı duyması" çağrısında bulunuldu.

YPG'yi vurmayın

Son olarak terör suçlarından tutuklanan milletvekilleriyle ilgili bir önerge komisyon raporunda yer aldı.

Raporda terör suçlarından Edirne F Tipi cezaevinde olan Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararına karşı Ankara'dan gelen mesajlar "kınanıyor."

'Kesinlikle kabul edilemez'

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, kabul edilerek Genel Kurul'a sevk edilen raporla ilgili açıklama yaptı:

"Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, ülkemizin AB'ye katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez. Raporda yer alan asılsız iddialar ise, AP'nin ülkemize karşı taraflı ve önyargılı tutumunun yeni bir göstergesidir.

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Sözkonusu taslak rapora ve tutarsız yaklaşımlarla verildiği anlaşılan değişiklik önergelerine ilişkin olarak gerekli girişimlerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. AP üyelerine ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte yaşanan gelişmeleri ve mevcut reform sürecimizi anlatıyoruz.

Buna rağmen, ülkemiz karşıtı çevrelerden beslenerek ortaya atılan mesnetsiz iddiaların taslak raporda yer almaya devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Gerekli düzeltmelerin yapılarak Mart ayındaki AP Genel Kurulu'nda onaylanacak nihai raporun daha gerçekçi, tarafsız ve teşvik edici olmasını bekliyoruz. Ancak böyle bir rapor ülkemizce dikkate alınacaktır."

AB ülkeleri sıcak bakmıyor

Liberal Grup üyesi Marietje Schaake ise, bu oylama ile AP'nin "Erdoğan'ın Türkiye üzerindeki otoriter tutumunun sona ermesi gerektiği konusunda net bir işaret gönderdiğini" söyledi.

Schaake, Kati Piri gibi, AB'nin Türkiye ile olan bağlarını tamamen koparmasına karşı çıkıyor.

AP Genel Kurulu, Dış İlişkiler Komitesi tarafından kabul edilen öneriyi önümüzdeki ay görüşecek. AB Komisyonu da, Türkiye Raporu'nu 29 Mayıs'ta açıklayacak.

Avrupa Parlamentosu'nun aksine, AB üyesi ülkeler, Türkiye ile müzakerelerin resmen askıya alınmasına sıcak bakmıyor.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, oylamanın ardından Twitter üzerinden soruları yanıtladı.

Kati Piri'nin derdi Demirtaş

AP Türkiye Raportörü, AB'nin Ankara'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin bir soruya da, "Hayır, AB vadettiği herşeyi yapmadı. En büyük eleştirim, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin büyük çapta yeniden yerleşimine ilişkin sözünü asla tutmamamızdır" karşılığını verdi.

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Bir Twitter kullanıcısı, Piri'ye, "HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi. Bir AB parlamenteri 'IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin heykelini dikeceğiz' dese AB yargısı ne yapardı?" sorusunu yöneltti.

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