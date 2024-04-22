Avrupa'da 4 bin 200 yıllık 'zombi' mezarı bulundu

"Ölülerin ruhlarını kendi çıkarları için kullanabilecek (cadılar gibi) gizemli güçlere ve hortlaklara karşı büyük bir korku vardı. Henüz zarar görmemiş topluluğu korumak için ağza ya da cesedin üstüne konan taşlar apotropaik (kötülüğü önleme gücüne sahip) olarak görülüyordu. "