Dünya Avrupada kış alarmı Sıcak su kapatıldı, lambalar söküldü, çalışanlara battaniye dağıtıldı
AVRUPA

Avrupa'da kış alarmı: Sıcak su kapatıldı, lambalar söküldü, çalışanlara battaniye dağıtıldı

Doğal gaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Avrupa, Putin'in kıtaya giden gazı önemli ölçüde kısmasından sonra sert bir kışa hazırlanıyor. İngiltere'deki finans devleri şehir dışında geçici ofisler açmayı planlarken Danimarka'da bankaların çalışanlarına battaniye dağıttığı, Almanya'daki Deutsche Bank'ın da Almanya'daki ofislerinde sıcak suyu keseceği öğrenildi. Çekya devlet dairlerindeki lambaların yarısını kaldırdı, kalan yarısını da LED lambalarla değiştirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Avrupada kış alarmı: Sıcak su kapatıldı, lambalar söküldü, çalışanlara battaniye dağıtıldı
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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna krizi sonrası yaptırım kıskacına alınan Rusya'nın Avrupa'ya giden doğalgazı kısması ile derinleşen 'enerji krizi' Avrupa'nın bir numaralı gündem maddesi.

Yükselen fiyatlar ve enerji kıtlığına çözümü enerji tasarrufunda bulanan Avrupa ülkeleribu kışı atlatabilmek için sıra dışı önlemler almaya devam ediyor.

LONDRA HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Dünyanın finans başkentlerinden Londra'da kış aylarında yaşanabilecek Elektrik kesintilerine karşı karantina dönemine benzer önlemleri hayata geçirmek gündeme alındı.

Piyasayı düzenleyici kurulun (UK Finance) bankalarla hayata geçirilmesi olası önlemler için toplantılar yaptığı kaydediliyor. Bloomberg'in haberine göre, alınabilecek önlemler arasında evden çalışmanın özendirilmesi yer alıyor.

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GÜNEY AFRİKA ÖRNEĞİ İNCELENİYOR

Firmaların elektrik kesintilerinin günlük hayatın bir parçası olduğu Güney Afrika örneğini inceleniyor. Avrupa, Rusya kaynaklı enerjiye olan bağımlılık nedeniyle yaşanabilecek sınırlamalara hazırlık yapıyor.

İngiltere'nin yanında Fransa da kesintilerin önünü almak için ilk etapta evlerden, işyerlerinden ve yerel yönetimlerden enerji tüketiminin azaltılmasını isteyecek.

Almanya da enerji sektörünün çökmesini önlemek için ülkenin doğalgaz devi Uniper SE'yi 29 milyar Dolar maliyetle kamulaştırdı.

İngiltere'nin en büyük bankalarının önlem planının toplantılarında yer aldığı kaydediliyor.

GEÇİCİ OFİS FİKRİ MASADA

Finans devlerinin yerel elektrik kesintilerini aşabilmek için Londra çevresindeki şehirlerde geçici ofis kurma fikrini değerlendirdiği belirtiliyor.

Aynı şekilde Londra'nın finans merkezinde bulunan yüzlerce binaya enerji stratejisi hizmeti sunan bir firma, çok sayıda işletmenin elektrik tasarrufu tavsiyesi almak için kendilerine başvurduğunu aktarıyor.

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DANİMARKA ÇALIŞANLARA BATTANİYE DAĞITTI

Firmalar için verilen tavsiyeler arasında, bina içi pil üniteleri ve bina dışı güneş enerjisi panellerinin olduğu da kaydediliyor.

Kuzey ülkelerinde de enerji sıkıntısı ile geçebilecek bir kışa hazırlık var.

Danimarka'da bankaların çalışanlarına battaniye dağıttığı, Almanya'daki Deutsche Bank'ın da Almanya'daki ofislerinde sıcak suyu keseceği de biliniyor.

Güney Afrika örneğinde, günlük elektrik kesintilerinin işleyişi engellememesi için kesilmez güç sistemleri ve dizel yakıtla çalışan jeneratörler kullanılıyor.

ÇEKYA DEVLET DAİRELERİNDEKİ LAMBALARI SÖKÜYOR

Çekya geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile hükümet dairelerindeki lambaların yarısının söküldüğünü ve kalan eski lambaların da daha az tüketen LED lambalarla değiştirildiğini duyurdu.

Hükümet sadece devlet daireleri değil sokak aydınlatmalarında da LED aydınlatmanın tercih edildiğini ve turistik yerlerin aydınlatılmasının gece belli bir saatten sonra kapatılacağını belirtti.
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