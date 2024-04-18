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Dünya

Avrupa'da sıra dışı karar! Reşit olmayanlar sokağa çıkmayacak: İşte yasağın gerekçesi...

Fransız hükümeti, ülkenin denizaşırı topraklarından Guadeloupe Adası'nda artan suç oranı nedeniyle 18 yaş altındakilere belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

12:48 - 18/04/2024 Perşembe
AA
Guadeloupe Adası
Guadeloupe Adası

Ulusal basındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'nın Karayipler'deki denizaşırı toprağı Guadeloupe Adası'nda artan suç oranını gerekçe göstererek, Pointe a Pitre kentinde saat 20.00'den sonra reşit olmayanlara sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.


Adayı ziyaret eden Darmanin, hafta başında yürürlüğe girecek sokağa çıkma yasağının, 2 ay boyunca uygulanacağını belirtti.


Reşit olmayanların ellerinde silahlarla sokaklara çıktığına dikkati çeken Darmanin, bu gençlerin kent sakinlerini ve turistleri tehdit etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Bu arada, Darmanin'in duyurduğu karar, kent yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.


Kararın, Pointe a Pitre Belediye Başkanı Harry Durimel'in, Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Marie Guevenoux ile yaptığı toplantı sonrası alındığı öğrenildi.


Belediye başkanlığı görevini 2020'den bu yana yürüten Durimel, reşit olmayanlar arasında suç oranının yüzde 12'den yüzde 38'e çıktığını bildirdi.



#Avrupa
#Fransa
#Guadeloupe
#Sokağa çıkma yasağı
#Karar
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