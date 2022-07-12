Dünya Avustralyadan Pasifik ülkelerine birlik çağrısı
AVRUPA

Avustralya'dan Pasifik ülkelerine birlik çağrısı

Avustralya Dışişleri Bakanı, Pasifik ülkelerine küresel zorluklarla birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avustralyadan Pasifik ülkelerine birlik çağrısı
Avustralya'dan Pasifik ülkelerine birlik çağrısı

Güney Pasifik ülkesi Fiji'nin başkenti Suva'da düzenlenen Pasifik Adaları Forumu'na katılan Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölge ülkelerinin ABD-Çin rekabeti, Kovid-19 salgını ve iklim krizi gibi sorunlarla birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Wong, Pasifik Adaları Forum'dan ayrılan Kiribati için "kapıların açık tutulduğunu" belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise Kiribati'nin 18 devletten oluşan forumdan çekilmesini "hayal kırıklığı" olarak niteledi.

Ada ülkesi Kiribati, Pasifik Adaları Forumu'ndan çekildiğini duyurmuştu. Kiribati'nin bu kararı, Forum ülkeleri tarafından Çin'in bölgede etkisini giderek artırdığının işareti olarak görülüyor.

En son 2019'da Tuvalu'da yapılan forum, Kovid-19 salgını nedeniyle erteleniyordu. Forumla Pasifik liderleri yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze görüşme imkanı buldu.

Ölüleri kat kat defnediyorlar

Ölüleri kat kat defnediyorlar

Dünyanın en büyük mezarlığı havadan görüntülendi.
Tehlike saçıyorlar

Tehlike saçıyorlar

​Uzmanlar uyardı: Ölü sayıları her geçen gün artıyor.
İranda üçlü zirve

​Kremlin: Erdoğan, Putin ve Reisi 19 Temmuz'da Tahran'da buluşacak.

Dünya tarihinin en büyük ikinci rezervi bulundu.

​Ölen mültecilerin hiç önemi yok.

​Aracı olan herkesi ilgilendiriyor.

​İçinde alışveriş merkezi ve yüzen havuz bulunuyor.

​Gözyaşlarıyla toprağa verildiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.