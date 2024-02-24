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Dünya

Avustralya'dan Rus yaptırımı: 37 kuruluşu daha listeye ekledi

Avustralya, ikinci yılını geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'ya destek verdiği gerekçesiyle 37 kuruluşu yaptırım listesine eklerken 55 kişiye daha seyahat kısıtlaması getirdi.

15:26 - 24/02/2024 Cumartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.


İkinci yılını tamamlayan savaşta Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar listesine, Moskova'ya destek verdiği gerekçesiyle 37 yeni kuruluşun alındığı bildirilen açıklamada, 55 kişiye de seyahat kısıtlaması getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin, geçen yıl, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında Ukrayna'da "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkarması, yaptırımların kapsamının genişletilmesine gerekçe gösterildi.


Yaptırımların, Rusya'nın savunma, enerji, medya ve madencilik sektörü ile Belarus, İran ve Kuzey Kore'deki tedarik ağını hedef aldığı ifade edilen açıklamada, böylelikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından beri Avustralya'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırım sayısının 1200'e ulaştığı kaydedildi.




#Avustralya
#Rusya-Ukrayna savaşı
#yaptırım
16 dakika önce
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