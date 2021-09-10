Dünya Avusturyada akılalmaz olay Emekli maaşı için annesini mumyaladı
AVRUPA

Avusturya'da akılalmaz olay: Emekli maaşı için annesini mumyaladı

Avusturya polisi, emekli maaşını almaya devam etmek için ölen annesini mumyalayarak bodrum katında tutan adamın yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Avusturyada akılalmaz olay: Emekli maaşı için annesini mumyaladı
Arşiv

Demansı olduğu açıklanan 89 yaşındaki kadının geçen yıl haziran ayında öldüğü düşünülüyor. 66 yaşındaki oğlunun vücudunu mahzene koyduğu ve kokuyu maskelemek için buz paketleri, kedi kumu ve bandajlar kullandığı söyleniyor. Polis, yasa dışı olarak yaklaşık 50 bin euro ödeme almış olabileceğine inanıyor.

Dolandırıcılığı postacının ihbarı ortaya çıkardı

Polisten yapılan açıklamada, dolandırıcılığın Tirol bölgesinde bir postacının kadını görme talebinin reddedilmesinin ardından ortaya çıktığı belirtildi. Soruşturmanın başlatılmasının ardından tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı. Avusturya devlet televizyonu ORF'ye konuşan polis memuru Helmuth Gufler, kadının kedi kumu ile kaplanarak mumyalandığını ve adamın tüm suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.

  • ORF'nin bildirdiğine göre, şüpheli erkek kardeşine annesinin hastanede tedavi gördüğünü ve ziyaret etmeye değmeyeceğini çünkü kimseyi hatırlamadığını söyledi.
Abone Ol Google News
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

"Akrabalık ilişkilerini bile çözebiliyoruz."
Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz

'Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz'

​Çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptılar.
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraşta

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi.

Bu araç bir TL ile 250 kilometre gidiyor.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı.

İlginç anlar böyle kaydedildi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.