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Dünya

Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyon genişliyor: Gözaltı sayısı 39'a yükseldi

Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyon genişletiliyor. Son olarak 39 kişinin gözaltına alındığı bildirilen operasyonun kapsamında, İran yanlısı yayınlarıyla bilinen "SalamNews" haber ajansı ile "İnteraz" televizyon kanalı da bulunuyor.

11:36 . 1/02/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakü ve bölgelerde bazı kuruluş ve iş yerlerine yönelik dün başlatılan operasyonda din adı altında bölücü faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 39 kişi gözaltına alındı.

İran istihbaratına bilgi aktarıyorlardı

Söz konusu şahısların sosyal ağlarda İran lehinde propaganda yaptıkları, Azerbaycan'da mezhep kavgası çıkarmak istedikleri, İran istihbaratının verdiği görevleri yerine getirdikleri, bilgi aktardıkları iddia edildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığının operasyon yaptığı kuruluşlar arasında İran yanlısı yayınlarıyla bilinen "SalamNews" haber ajansı ile "İnteraz" televizyon kanalı da bulunuyor.



#Azerbaycan
#casus
#göz altı
#İran
2 saat önce
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Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyon genişliyor: Gözaltı sayısı 39'a yükseldi
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