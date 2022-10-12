Dünya Azerbaycanın Washington Büyükelçiliğinin aracına ateş açıldı
AMERİKA

Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği’nin aracına ateş açıldı

Azerbaycan Dışişleri bakanlığı bugün açıklama yaparak Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği’nin aracına ateş açıldığını duyurdu. Azerbaycan’ın Washington Büyükelçisi Khazar İbrahim açıklama yaparak “Elçilik aracımıza çok ürkütücü saldırı!” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği’nin aracına ateş açıldı
Azerbaycan’ın Washington Büyükelçisi Khazar İbrahim.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bugün açıklama yaparak 10 Ekim’i 11 Ekim’e bağlayan gece saatlerinde Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği’ne ait servis aracına ateş açıldığını duyurdu.

  • Bakanlık açıklamasında olayla ilgili şunları kaydetti;
  • “10-11 Ekim gecesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Washington D.C. Büyükelçiliği'ne ait servis aracına ateş açıldı. 12 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemizdeki maslahatgüzarları Dışişleri Bakanlığı'na davet edilmiş, olayla ilgili ciddi endişe ve memnuniyetsizlikler dile getirilmiş ve Azerbaycan'ın diplomatik misyonunun güvenliğinin sağlanması talebi ABD tarafının dikkatine sunulmuştur. Son zamanlarda, Washington, Paris, Beyrut ve diğer şehirlerdeki büyükelçiliklerimize yönelik saldırılar ve vandalizm eylemleri de dahil olmak üzere, yabancı ülkelerdeki Ermeni topluluklarının radikal üyeleri tarafından Azerbaycan'ın diplomatik misyonlarına yönelik saldırıların sistematik doğası ciddi endişe kaynağıdır. Yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarımızın güvenliğinin sağlanması, uluslararası sözleşmeye göre ev sahibi ülkenin sorumluluğundadır. Bu bağlamda, her vakaya uygun bir soruşturma yapılması ve büyükelçiliklerimizin ve diplomatlarımızın güvenliğinin uygun düzeyde sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.”


Azerbaycan’ın Washington Büyükelçisi Khazar İbrahim açıklama yaparak “Elçilik aracımıza çok ürkütücü saldırı!” ifadelerini kullandı.

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