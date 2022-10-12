Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği’nin aracına ateş açıldı

“Kaçak sigara satın arkanızdayım” diyen Kılıçdaroğlu: Vergi kaçakçılığının ulusal spor algılandığı ülkede demokrasi gelişemiyor

ABD'de John Hopkins Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Vergi kaçakçılığının ulusal spor olarak algılandığı ülkede demokrasi gelişemiyor maalesef” açıklamasında bulundu. CHP lideri, geçmişte yaptığı bir konuşmada ise “Hiç korkma kaçaksa kaçak sigara satmaya devam et. Ben senin arkandayım” demişti.