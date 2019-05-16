Bab’da bombalı saldırı: Motosiklet infilak etti

Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bomba patladı.
- Bab ilçe merkezindeki işlek bir caddede park halindeki motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti. Ölen yada yaralanan olmayan saldırıda, maddi zarar meydana geldi.
Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri saldırıyı, terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.
Dün de muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin Sicco köyünde motosiklete yerleştirilen bomba patlamış, 4 sivil yaralanmıştı. Eş zamanlı olarak Cerablus ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları motosiklete yerleştirilen bombalı aracı tespit ederek, bombayı güvenli şekilde etkisiz hale getirmişti.
Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılmış söz konusu yerleşimleri, işgal ettiği Münbiç'ten aralıklarla hedef alıyor.