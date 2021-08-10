Dünya Bahreynden Tunus Cumhurbaşkanı Saidin siyasi darbesine destek
AFRİKA

Bahreyn’den Tunus Cumhurbaşkanı Said’in siyasi darbesine destek

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, meclisin tüm yetkilerini donduran, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya alan, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azleden Tunus Devlet Başkanı Kays Said'in aldığı kararları desteklediklerini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Bahreyn’den Tunus Cumhurbaşkanı Said’in siyasi darbesine destek
Bahreynli heyet, Tunus Cumhurbaşkanı Said’e destek ziyareti gerçekleştirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kartaca Sarayı’nda Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani’yi kabul etti. Görüşmede, Zeyyani ülkesinin Tunus Cumhurbaşkanı Said’in aldığı kararları desteklediğini açıkladı.

BAHREYN'E TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Said de Bahreyn Krallığı’na, verdiği destek için teşekkür etti. Bahreyn’in Tunus’ta olanları egemen bir mesele olarak gördüğünü ve hiç kimsenin buna müdahale etme hakkı olmadığını belirten Zeyyani, uluslararası toplumu siyasi, ekonomik ve sağlık sorunlarıyla yüzleşmek için Tunus ile olan desteğini ve dayanışmasını sürdürmeye çağırdı.

TUNUS'TA NE OLMUŞTU?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke genelinde düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da, anayasanın cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu. Said, Başbakanı azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı. Tunus'ta bazı kesimler bu kararları desteklerken, diğer bir kesim yasaların ihlal edildiğini belirtmiş ve bu durumu "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

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