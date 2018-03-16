Bakan Çavuşoğlu'na soru soran Kazak gazeteci FETÖ'cü çıktı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye konulu görüşmenin ardından Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif’le birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

OYNAT 00:49 Çavuşoğlu FETÖ'cü gazeteciye böyle cevap verdi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısında Astana'da bir araya geldi. 3 bakan toplantının ardında ortak basın toplantısı düzenledi. Astana'daki Suriye zirvesinde, provokatif sorular soran bir Kazak gazeteciyi tersleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Sorularınıza bakınca FETÖ'cü gördüm sizi. Cevap vermeyeceğim" dedi.





Soru-cevap kısmında yerel gazeteci olduğunu belirterek Çavuşoğlu'na soru soran kişinin Kazakistan'da FETÖ'nün okullarından mezun olduğu ortaya çıktı. İsminin Baglan Omarov olduğu açıklanan gazetecinin sorduğu soruya Bakan Çavuşoğlu, “FETÖ ağzı ile sorulan bu soruya cevap vermiyorum” şeklinde yanıt vermişti.

Omarov'un FETÖ tarafından kurulduğu belirtilen Kazak Türk Lisesi Mezunu olduğu, FETÖ yanlısı paylaşımlarda bulunduğu ve Omarov hakkında Kazakistan yetkililerinin uyarıldığı kaydedildi.

Uzun süredir FETÖ ile mücadele eden Kazakistan yönetimi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütün okullarının kapatılması konusunda harekete geçmişti.

Örgüt yöneticileri Kazakistan'dan Kırgızistan'a kaçarken FETÖ okullarından mezun çok sayıda Kazak kökenli FETÖ mensubunun ülkede faaliyet göstermeye devam ettiği biliniyor.