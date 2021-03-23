Dünya Bangladeşte mülteci kampında çıkan yangın sonrası 400 kişiden haber alınamıyor
ASYA

Bangladeş’te mülteci kampında çıkan yangın sonrası 400 kişiden haber alınamıyor

Bangladeş’te mültecilerin kaldığı Cox Bazar’daki kampta dün çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, yangın sonrası 400 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Bangladeş’te mülteci kampında çıkan yangın sonrası 400 kişiden haber alınamıyor
Yangında 15 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te mülteci kampında çıkan yangına ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler, "Bangladeş’te mültecilerin kaldığı Cox Bazar’daki kampta dün çıkan yangında 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor" açıklamasında bulundu.

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