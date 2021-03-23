Bangladeş’te mülteci kampında çıkan yangın sonrası 400 kişiden haber alınamıyor

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Diyarbakır'da HDP'li il başkanının yargılandığı terör davasında tahliye kararı

Diyarbakır'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu yargılanan HDP'li İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık'ın tahliyesine karar verildi. 22 Ekim 2020'de HDP Diyarbakır il binasında yapılan aramada, PKK paçavraları ele geçirilmişti.