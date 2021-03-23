Bangladeş’te mülteci kampında çıkan yangın sonrası 400 kişiden haber alınamıyor

Bangladeş'te mülteci kampında çıkan yangına ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler, "Bangladeş’te mültecilerin kaldığı Cox Bazar’daki kampta dün çıkan yangında 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor" açıklamasında bulundu.
Bangladeş'te mülteci kampında çıkan yangına ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler, "Bangladeş’te mültecilerin kaldığı Cox Bazar’daki kampta dün çıkan yangında 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor" açıklamasında bulundu.
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