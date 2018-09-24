Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusu için operasyon sinyali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki TURKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Ruhunu bir dolara satan alçaklara inat TÜRKEN, faaliyetleriyle ülkemizin gururu oldu.

TÜRKEN, uzun yıllar FETÖ’cü hainlerin musallat olduğu yurt dışı eğitim alanında gerçekten önemli projelere imza attı.

Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesine seslerini dahi çıkarmıyor.

Suriye'de yaşanan vahşet karşısında bazı devletler kılını bile kıpırdatmadı. Sessiz kaldı.

BMGK gibi kurumlar Bosna’da, Kosova’da, Ruanda’da, Yemen’de, Filistin’de, Arakan’daki gibi Suriye’de de sessizliğe gömüldü.

Şayet Türkiye’nin çabaları olmasaydı, Suriye'nin farklı yerlerindeki gibi İdlib’de de muhtemelen aynı felaket yaşanacaktı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına benzer bir adımın önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusu için de atacağız.

Barış şehri, üç semavi dinin mukaddes şehri Kudüs’ü, İsrail’in ihtiraslarına kurban etmeyeceğiz.