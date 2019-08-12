Dünya Bayram aynı gelenekler farklı
ASYA

Bayram aynı gelenekler farklı

Bayram coşkusu İslam dünyasında farklı geleneklerle yaşanıyor. Arnavutların bayramda geleneksel kıyafetlerini giyip yine geleneksel sofralarda buluştukları belirtilirken Kırgızların bayramda ‘boorsok” adını verdikleri ekmek yediği mahallelinin yedişer gruplar halinde komşularını ziyaret ettiği belirtiliyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Kırgız Nuraıym Usmanova.
Kırgız Nuraıym Usmanova.

Bayram coşkusu İslam dünyasında farklı geleneklerle yaşanıyor. Arnavutların bayramda geleneksel kıyafetlerini giyip yine geleneksel sofralarda buluştukları belirtilirken Kırgızların bayramda ‘boorsok” adını verdikleri ekmek yediği mahallelinin yedişer gruplar halinde komşularını ziyaret ettiği belirtiliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın bursu ile Türkiye'de okuyan öğrenciler, ülkelerindeki bayramı Yeni Şafak'a anlattı.

BAYRAM NAMAZINA GELENEKSEL KIYAFETLE

Hacettepe Üniversitesinde hukuk doktorası yapan Arnavut Fatmira Mulaj, "Arnavutluk’un başkenti, Tiran’da bayram namazı Ulusal Şehitler Bulvarı'nda, binlerce Müslüman tarafından kılınıyor. Bayram namazına giden çocukların sayısı da büyüktür. Müslümanlar geleneksel kıyafetlerle camilere akın eder. Namazdan sonra Müslümanların evlerinde geleneksel bir sofra kurulur, özellikle et yemekleri bulunur. Yemekten sonra bayramlaşmaya gidilir, yani akrabalarımızı, yakınlarımızı ziyaret ederiz. Türkiye’ye okumaya geldikten sonra genelde bayramlarımızı burada geçirdik. Türk toplumunun misafirperverliğinden dolayı kendimizi yalnız hissetmedik, özellikle dünyanın dört bir yanından gelen arkadaşlarımızla beraber geçirdiğimiz bayramları kolay unutulmaz" dedi.

Arnavut Fatmira Mulaj

KIRGIZCADA KURBAN ŞEHİT DEMEK

Tanrı Dağları’nın eteğinden Türkiye'ye okumaya gelen Kırgız Nuraıym Usmanova da halkla ilişkiler yüksek lisans öğrencisi. Usmanova,"Kırgızlarda kurban kelimesi ‘şehit’ anlamına geliyor. Bundan dolayıdır ki halk dilinde Kurban Bayramına ‘Ruhlar Bayramı”, Ramazan Bayramı’na ise ‘Diriler Bayramı’ deniliyor. Halkın çoğunluğu Kurban Bayramı’nda ruhların kapılara geldiğine, kendileri için dua beklediklerine inanırlar ve onlar için kurban kesip, Kur’an-ı Kerim okuyup, dua eder" dedi.

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  • KURBAN DERİSİ HEDİYE
  • Usmanova, ülkesinde de kurban etinin Türkiye’de olduğu gibi üçe ayrıldığını anlatırken "Kurbanlığın derisi ise başka bir fakire hediye olarak verilir" diye anlattı.

7'ŞERLİ GRUPLAR HALİNDE BAYRAM ZİYARETLERİ

Bayram hazırlıklarının arife günü başladığını söyleyen Usmanova, "Bugüne ‘çettik’ deriz. Çettik günü evler temizlenir, “boorsok” ismini verdiğimiz ekmek yapılır ve bayram sabahına bütün hazırlıklar tamamlanır. Bayram sabahı bütün aile fertleri yeni elbiselerini giyerler. Erkekler bayram namazına gider, bayanlar ev ve sofra hazırlıklarını yaparlar. Namazdan hemen sonra komşular birbirlerinin evini ziyaret ederek bayramlarını kutlamaya başlarlar. Yedi rakamı Kırgız kültüründe kutsal sayıldığından dolayı bir mahallenin sakinleri yedişer gruplara bölünürler ve birbirlerinin evlerine sıra ile giderler" diye konuştu.

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