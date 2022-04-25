Bebeklerin uyku sorununu çözdüler: Kraliçe'den ödül alacaklar

Matt Dyson, Nick Webb ve kurucu ortağı Matt Sparrow, şu anda 40'tan fazla ülkede satılan uyku yardımcısını geliştirdi.

Matt Dyson, kayınbiraderi Nick Webb ve kurucu ortağı Matt Sparrow, şu anda 40'tan fazla ülkede satılan uyku yardımcısını geliştirdi.

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Doktor Webb şunları söyledi: "Kızımın arabası hareket etmeyi bıraktığında uyumasına yardımcı olmak için ilk ürünümüzü icat ettim."

53 yaşındaki Dyson, bunu "gerçek bir kasırga" ve "harika bir başarı" olarak nitelendirdi.

Titreşim ve akustik mühendisliği geçmişine sahip olan Doktor Webb'in uyku yardımı fikrini bulduğunu çünkü bir kahve ya da yemek için duramadığından hayal kırıklığına uğradığını ve diğer ebeveynlerin de bu sorunu yaşadığını fark ettiğini söyledi.

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Prototipi tasarlarken eski bir yazıcı motorunu parçalara ayırdı ve bir "ilkel devre" lehimledi.

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Dyson, "Birkaç somunu ve cıvatayı mile bantladı ve ardından bunu bebek arabasına bantladı." dedi.

Dyson, ürünü geliştirmeye başlamak için tasarım teknolojisi öğretmeni olarak işini bıraktı. Buluşlarını piyasaya sürmek için kurucu ortak ve itfaiyeci Matt Sparrow ile birlikte çalıştılar.