Dünya Belarusta bir kişi hükümet binasının önünde kendini ateşe verdi
ASYA

Belarus'ta bir kişi hükümet binasının önünde kendini ateşe verdi

Belarus'ta 35 yaşındaki bir kişi başkent Minsk'teki hükümet merkezinin önünde kendini ateşe verdi. Misnk Polis Departmanı yetkilileri olaya ilişkin kendini ateşe veren kişinin akli dengesinin bozuk olabileceğini ifade ederken, ismi açıklanmayan kişinin sırt ve yüz kısmında ciddi oranda yanıklar meydana geldiğini ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Belarus'ta bir kişi hükümet binasının önünde kendini ateşe verdi
Belarus'ta bir kişi hükümet binasının önünde kendini ateşe verdi

Belarus'ta 35 yaşındaki bir kişi başkent Minsk'teki hükümet merkezinin önünde kendini ateşe verdi.

Yerel medya, kimliği belirsiz kişinin kendini ateşe vermesinin ardından, çevredekiler tarafından müdahalede bulunduğunu aktardı.

Misnk Polis Departmanı yetkilileri olaya ilişkin kendini ateşe veren kişinin akli dengesinin bozuk olabileceğini ifade ederken, ismi açıklanmayan kişinin sırt ve yüz kısmında ciddi oranda yanıklar meydana geldiğini ifade etti.

Kendisini ateşe veren kişinin o anları ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Videoda bir kişinin kendisini ateşe verdiği ve çevredeki kişilerin müdahale ettiği anlar görüldü.

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