Dünya Belçika susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya
AVRUPA

Belçika susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya

Su kıtlığı riski sıralamasında Avrupa Birliği’nde 3’üncü, dünyada 23’üncü olan Belçika, susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar, gerekli önemlerin alınmadığı takdirde, su kaynaklarının kısa süre içerisinde daha da hızlı biçimde tükeneceğini belirtiyor.

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Su kıtlığı riski sıralamasında Avrupa Birliği’nde 3’üncü, dünyada 23’üncü olan Belçika, susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya.

TRT Haber'in haberine göre nüfus yoğunluğu, hızlı şehirleşme ve betonlaşma, yılın yarısını yağışlı geçiren Belçika’da beklenmedik bir su sorununa yol açtı.

Dünya Kaynaklar Enstitüsü’nün yayımladığı verilere göre Belçika, su kıtlığı riski sıralamasında AB ülkeleri arasında 3’üncü, dünyada ise 23’üncü sırada yer alıyor.

Uzmanlar, gerekli önemlerin alınmadığı takdirde, su kaynaklarının kısa süre içerisinde daha da hızlı biçimde tükeneceğini belirtiyor. Kalıcı çözümün yeni yasal düzenlemelerle sağlanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, ülkedeki siyasi belirsizliğin bu sorunun çözümünde en büyük engel olduğu kanaatinde.
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