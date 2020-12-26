Belçika'da koronavirüslü "Noel Baba" ziyareti 18 kişiyi öldürdü

Belçika'da yaşlıların kaldığı bakımevine moral için düzenlenen "Noel Baba" ziyaretinin ardından yeni tip koronavirüse yakalanan 18 kişi yaşamını yitirdi.

36 KİŞİYE BULAŞTIRDI

Ülkenin kuzeyindeki Mol kasabasında bir bakım evini aralık ayı başında Noel Baba kıyafetli bir kişinin ziyareti sonrası 121 bakımevi sakini ile 36 çalışanın hastalandığı bildirildi.

18 KİŞİ ÖLDÜ

Mol kasabasının yetkilileri, ziyaretten sonra hastalanan kişilerden bugüne kadar 18'inin hayatını kaybettiğini belirtildi. Yetkililer, virüsün kaynağının tam olarak belirlenmesi için laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Mol kasabasının Belediye Başkanı Wim Caeyers, "Enfeksiyonların kaynağını belirlemek için yürütülen çalışmaların sonuçları henüz artaya çıkmadı. Şu anda kaynağın kim olduğunu bilmek mümkün değil." dedi.

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Daha önce "Noel Baba" olarak moral için yaşlıları ziyaret eden kişinin koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.