Dünya Beşar Esedden 6 yıl sonra Moskovaya ilk ziyaret
ASYA

Beşar Esed’den 6 yıl sonra Moskova’ya ilk ziyaret

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, 2015’ten bu yana başkent Moskova’ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Haber Merkezi İHA
Beşar Esed 6 yıl sonra Moskova’yı ziyaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye rejimi Devlet Başkanı Beşar Esed, dün Rusya’nın başkenti Moskova’da Kremlin Sarayı’nda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye rejimi Devlet Başkanı Beşar Esed, dün Rusya’nın başkenti Moskova’da Kremlin Sarayı’nda görüştü. Esed’in Moskova programının detayları güvenlik gerekçesiyle açıklanmazken görüşmeye ilişkin resmi duyuru bugün yapıldı. Görüşmede, Suriye’deki siyasi durum, uluslararası terörle mücadele, ikili ve insani işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

SEÇİM BAŞARISINI TEBRİK ETTİ

Görüşmenin başında açıklama yapan Putin, Esed’i Moskova’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 26 Mayıs’ta yapılan seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı kendisini tebrik etti.

Putin, "Seçim sonuçları, insanların size güvendiğini ve geçmiş yılların tüm zorluklarına ve trajedilerine rağmen, iyileşme ve normal hayata dönüş sürecini hala sizinle bağdaştırdığını gösteriyor" dedi.

İHA

PUTİN: ASIL SORUN YABANCI SİLAHLI GÜÇLER

İki ülkenin ortak çabalarıyla Suriye topraklarının çoğunu kurtarmayı başardığını hatırlatan Putin, mültecilerin bu bölgelere döndüklerini ve evlerini yeniden inşa ettiklerini söyledi. Rus lider, Esed’in muhaliflerle diyaloğu geliştirme çabalarına devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Görüşmede, Esed’in muhaliflerle yaptığı görüşmelerin önemli olduğuna işaret eden Putin, "Bu sürecin devam edeceğini umuyorum. Yalnızca Suriye'deki tüm güçlerin bir araya gelmesi, ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasına ve kalkınmaya başlamasına izin verecektir." dedi.

Suriye topraklarının önemli bir bölümünün terörden arındırıldığını savunan Putin, "Teröristlere önemli zararlar verildi. Sizin liderliğinizdeki Suriye hükümeti bölgenin yüzde 90'ını kontrol ediyor. Bana göre asıl sorun, yabancı silahlı kuvvetlerin Birleşmiş Milletler kararı olmadan, sizin onayınız olmadan, uluslararası hukuka açıkça aykırı şekilde, ülkenin Suriye’nin belirli bölgelerinde bulunmasıdır.” diye konuştu.

Rejim lideri Esed ise Soçi ve Nur-Sultan’da yapılan görüşmelerin Suriye’deki normalleşmeyi kolaylaştırdığını ifade ederek, "Yürüttüğümüz siyasi süreçlerin yaklaşık 3 yıl önce durduğunu belirtmek istiyorum. Bunun belli sebepleri var” dedi. Rusya’nın Suriye’deki duruma büyük katkı sağladığını söyleyen EsEd, Rusya’nın desteğinden dolayı Putin’e teşekkür etti.

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ KONUŞULDU

Rusya ve Suriye liderleri insani iş birliği ve koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele konusunu görüştü. Putin, Suriye’ye Rusya tarafından korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının gönderildiğini hatırlattı. Esad da Putin’e ülkesine yaptığı aşı, ilaç ve gıda yardımları için teşekkür etti. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini de görüştüklerini kaydeden Putin, 2021’in ilk yarısında ticaret hacminin 3,5 kat arttığını dile getirdi.

GEÇEN SENE VİDEO KONFERANSLA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Putin ve Esad daha önce koronavirüs salgınıyla mücadele konusunu değerlendirmek üzere Kasım 2020’de video konferans yöntemiyle görüşmüştü. Görüşmede ayrıca terörle mücadele ve mültecilerin ülkeye dönmesi gibi konular da ele alınmıştı. Putin, Suriye’yi en son Ocak 2020’de ziyaret etmişti. Esad ve Putin’in Moskova’daki en son görüşmesi ise 2015 yılında gerçekleştirilmişti.

Putin ile Esed görüştü
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Putin ile Esed görüştü

Esed Putin'le görüştü
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Esed Putin'le görüştü
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