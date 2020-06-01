Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Beyaz Saray önündeki Floyd protestoları çatışmalara sahne oldu
AMERİKA

Beyaz Saray önündeki Floyd protestoları çatışmalara sahne oldu

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto etmek üzere Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce gösterici ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

Haber Merkezi AA
Gösterici ile polis arasında gergin anlar yaşandı.
Gösterici ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

ABD genelinde salı gününden bu yana devam eden Floyd gösterileri, başkent Washington'da hafta sonuna damgasını vurdu.

Cumartesi gecesi yaşanan şiddet içerikli eylemlerin ardından pazar günü akşam saatlerinde yine Beyaz Saray çevresinde bir araya gelen yüzlerce gösterici, "Floyd için adalet" sloganları altında polis şiddetini protesto etti.

Güvenlik güçlerinin kapattığı Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Parkı'nın etrafında buluşan göstericiler, "adalet yoksa huzur yok", "nefes alamıyorum", "siyahların hayatı önemlidir" gibi sloganlar attı.

Akşam saatlerinde polisle göstericiler arasındaki gerginlik tırmanırken, uzun süre barışçıl şekilde devam eden gösteri bir anda alevlendi.

Polisin göstericileri daha geriye doğru itmeye çalışması, iki grubu karşı karşıya getirirken, polisin göz yaşartıcı gaz atmasına göstericiler taş ve su şişeleriyle karşılık verdi. İlerleyen saatlerde polisle göstericiler arasındaki ufak çaplı çatışmalar devam etti.

Çatışmalar devam ederken etrafta bulunan bazı mağazaların yağmalandığı anlar da kameralara yansıdı.

Öte yandan, dünden bu yana devam eden olaylarda, Bahçeşehir Global ağına bağlı ve Beyaz Saray’a komşu olan Bay Atlantic Üniversitesi (BAU) ve Mentora College'ın içinde bulunduğu binanın da göstericilerin saldırısı sonucu hasar gördüğü bildirildi.

PROVOKATÖRÜ ENGELLEYİP POLİSE TESLİM ETTİLER

Öte yandan protestolar barışçıl bir şekilde devam ederken, yerdeki kaldırımları sökmeye çalışan beyaz bir Amerikalı, çevredeki göstericiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Yüzü kapalı söz konusu muhtemel provokatör, etraftakilerin fark etmesinin ardından yaka paça kontrol altına alındı. Kişiyi polise teslim eden göstericiler, "provokasyon" uyarısında bulundu.

ABD'de sokaklar yangın yeri: ABD'de iç savaş sesleri yükselmeye devam ediyor
FOTOĞRAF 21
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
ABD'de sokaklar yangın yeri: ABD'de iç savaş sesleri yükselmeye devam ediyor
ABD'de George Floyd cinayeti sonrası başlayan protesto gösterileri sistem karşıtı bir isyana dönüştü. Onyıllardır Ortadoğu ve İslam ülkelerini işgal, darbe, iç savaş ve ekonomik operasyonlarla yıkıma uğratan ABD kendi topraklarında bir Amerikan baharıyla karşı karşıya.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Akşam saatlerinde devam eden gösterilerin, saat 23.00'te başlayacak sokağa çıkma yasağından sonra azalması bekleniyor.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle pazar 23.00'ten, pazartesi 06.00'ya kadar kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurmuştu.

Ayrıca Bowser, gösterilerde güvenliğin sağlanması için Washington Metropol Polis Departmanına destek için Ulusal Muhafızları da görevlendirdiğini bildirmişti.

Gerilimin tırmandığı ABD’de atlı polis göstericiyi ezdi
OYNAT 00:00
Gerilimin tırmandığı ABD’de atlı polis göstericiyi ezdi
ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd'un ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Houston Belediye Binası önündeki Floyd cinayeti eylemleri sırasında atlı polis bir göstericiyi ezdi. Atlı polis tarafından ezilen kadın Houston Polis Departmanı'na dava açacağını açıkladı.


ABD'DE 'NEFES ALAMIYORUM' FERYADI

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

OYNAT 00:19
"Bizi konuşturmadı"
Öldürülen George Floyd'un kardeşi Philpnise Floyd, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesini anlattı.


Abone Ol Google News
Yakınından geçmeyin

Yakınından geçmeyin

​39 derece ateşi çıktı polis caddede yürüyenleri uyardı.
İkinci dalga kontrol altına alındı

İkinci dalga kontrol altına alındı

​Kentte 10 gündür yeni koronavirüs vakası görülmüyor.
PTTde yeni dönem

PTT'de yeni dönem

​ATM'lerden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı.
22 Haziran'da dağıtılacak

22 Haziran'da dağıtılacak

​LGS'de iki yeni önlem daha alındı.
Konutta<br>30 bin TL'lik avantaj

Konutta
30 bin TL'lik avantaj

​Konut kredi faizleri en düşük seviyelere indi.
Ödemeler başlıyor

Ödemeler başlıyor

Selçuk'tan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği açıklaması.
İlk uçuş<br>gerçekleşti

İlk uçuş
gerçekleşti

​THY ilk seferini İstanbul'dan Ankara'ya yaptı.
12 ev<br> karantinaya alındı

12 ev
karantinaya alındı

Geçmiş bayram kutlamasına giden şahsın testi pozitif çıktı.
Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

​Prof. Dr. Ömer Bolat'ın kaleminden yeni normal hayat.
Dört kredi<br>paketi açıklandı

Dört kredi
paketi açıklandı

Konut, taşıt, tatil ve mobilya için hazırlandı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Ağzında jiletle polislere saldırmış

Ağzında jiletle polislere saldırmış

Atakan Arslan'ı şehit eden zanlıdan hain tuzak.
Türk bilim<br> insanı tarih verdi

Türk bilim
insanı tarih verdi

Almanya'da koronavirüs aşı çalışmaları yapıyor.
Yeni bir<br>döneme geçiliyor

Yeni bir
döneme geçiliyor

​Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı..
İslam'ı seçtiler

İslam'ı seçtiler

Önce kendi sonra nişanlısı Müslüman oldu.
İran vermeyi reddetti

İran vermeyi reddetti

​Ukrayna uçağını füzeyle düşürmüşlerdi.
Brezilya futbolunu <br>sarsan haber

Brezilya futbolunu
sarsan haber

​Aynı takımdan 16 futbolcunun testi pozitif çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.